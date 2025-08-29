'तो ईमानदारी से बताएं...', Asia Cup के लिए टीम में नहीं मिली जगह तो बागी हुआ पाकिस्तानी स्टार

Aamir Jamal, Asia Cup 2025: आमिर जमाल को आगामी एशिया कप के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड में जगह नहीं मिली है. जिसके बाद उन्होंने पीसीबी और चयन समिति से टीम मे अपनी भूमिका को लेकर स्पष्टता की मांग की है. 29 वर्षीय ऑलराउंडर को एशिया कप की टीम में ही नहीं बल्कि केंद्रीय अनुबंध श्रेणी से भी बाहर कर दिया गया है. जिससे वह काफी असंतुष्ट हैं. उन्होंने जियो सुपर के हवाले से कहा है, 'अभी तक भविष्य की योजनाओं को लेकर मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है. मुझे स्पष्टता चाहिए. अगर किसी भी फॉर्मेट में मेरे नाम पर विचार नहीं हो रहा है, तो ईमानदारी से बताएं. अगर आप मुझे किसी भी टीम का हिस्सा नहीं बनाना चाहते हैं, चाहे इसके पीछे जो भी कारण हो. मैं केवल चोट की वजह से बाहर रहा हूं. मगर अब मैंने अपनी फिटनेस पूरी तरह से साबित कर दी है. मैं 100% फिट हूं. मैं पूरी लय के साथ गेंदबाजी कर रहा हूं.'

आपको बात दें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वह टेस्ट सीरीज के दौरान अपने बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन के बदौलत पूरी दुनिया में छा गए थे. जिसके बाद उनकी गिनती पाकिस्तान के स्टार खियालड़ियों में होने लगी थी. हालांकि, उस दौरान उनका इकॉनमी थोड़ा ज्यादा था. शायद यही वजह है कि उन्हें टीम से लगातार इग्नोर किया जा रहा है. मगर अपनी पावर-हिटिंग के लिए वह आज भी पाकिस्तान में मशहूर हैं.

आमिर जमाल का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें आमिर जमाल के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने खबर लिखे जाने तक ग्रीन टीम के लिए आठ टेस्ट, तीन वनडे और छह टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की 15 पारियों में 27.07 की औसत से 352, वनडे की दो पारियों में पांच और टी20 की पांच पारियों में 22.00 की औसत से 88 रन निकले हैं. जमाल के बल्ले से इंटरनेशनल क्रिकेट में केवल दो अर्धशतक आए हैं, जो उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट में लगाए हैं.

वहीं बात करें उनके गेंदबाजी प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने टेस्ट की 11 पारियों में 32.85 की औसत से 21, वनडे की तीन पारियों में 28.33 की औसत से तीन और टी20 की छह पारियों में 93.50 की औसत से दो विकेट चटकाए हैं.

