सुपर ओवर की 'सुपर टीम' कौन? कोहली की RCB या धोनी की CSK नहीं, बल्कि यह है वह

Delhi Capitals vs Rajasthan Royals, 32nd Match: आईपीएल का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. पिछले कुछ मैचों से तो थ्रिलर मुकाबलों की झड़ी लग गई है. बुधवार (16 अप्रैल 2025) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आईपीएल 2025 का पहला सुपर ओवर मुकाबला खेला गया. जहां इस रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की टीम राजस्थान रॉयल्स को मात देते हुए अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है. 189 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी राजस्थान के बल्लेबाजों को मिचेल स्टार्क की घातक गेंदबाजी का सामना करना पड़ा. परिणाम यह रहा कि आरआर की टीम भी 188 तक ही पहुंच पाई. जिसके बाद दोनों टीमों के बीच सुपर ओवर के जरिए मैच का परिणाम निकाला गया. जहां डीसी की टीम बाजी मारने में कामयाब रही.

आईपीएल में चार साल के इंतजार के बाद क्रिकेट प्रेमियों को सुपर ओवर देखने को मिला. इससे पहले आखिरी बार 2021 में दिल्ली और हैदराबाद के बीच सुपर ओवर खेला गया था. दिलचस्प बात यह है कि उस मैच में भी दिल्ली कैपिटल्स विजयी रही थी. दिल्ली ने रोमांचक मुकाबले को जीतने के अपने सिलसिले को बरकरार रखा है.

Delhi Capitals won against Rajasthan Royals in the Super Over #DCvsRR #RRvsDC pic.twitter.com/ewcxOLYpda

दिल्ली कैपिटल्स सुपर ओवर की 'सुपर टीम' बन गई है. आईपीएल में अभी तक कुल 15 बार सुपर ओवर खेले गए हैं, जिनमें से दिल्ली ने सर्वाधिक चार बार जीत हासिल की है. तीन जीत के साथ पंजाब दूसरे नंबर पर है. ऐसा कहा जा सकता है कि रोमांचक मुकाबले अपने नाम करने में में दिल्ली का कोई सानी नहीं है. राजस्थान के साथ खेले गए मैच में भी दिल्ली ने 12 रनों के लक्ष्य को दो गेंद शेष रहते हासिल कर लिया.

