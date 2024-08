'द हंड्रेड विमेंस' में भारत की बेटी ने मचाया कोहराम, पहले गेंद से बिखेरा जलवा, फिर बल्ले से लूट ली महफिल, VIDEO

Deepti Sharma all round performance: 'द हंड्रेड विमेंस कंपटीशन' का 29वां मुकाबला मंगलवार (13 अगस्त) को नॉर्दन सुपरचार्जर्स (महिला) और लंदन स्पिरिट (महिला) के बीच खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय स्टार महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा का जलवा रहा. जिसके बलबूते लंदन स्पिरिट की टीम 14 गेंद शेष रहते 7 विकेट से बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के दौरान दीप्ति ने पहले गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए 20 गेंदों में 19 रन खर्च करते हुए 1 विकेट चटकाया. वहीं जब बल्लेबाजी की बारी आई तो मुश्किल परिस्थितियों में 31 गेंद में नाबाद 37 रन की पारी खेलते हुए टीम को जीत के दहलीज तक पहुंचा दिया. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' के खास सम्मान से भी नवाजा गया.

बात करें मैच के बारे में तो लीड्स में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए नॉर्दन सुपरचार्जर्स की टीम 100 गेंदों में 7 विकेट के नुकसान पर 99 रन बनाने में कामयाब हुई थी. टीम के लिए 5वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए ऐलिस डेविडसन रिचर्ड्स सर्वोच्च स्कोरर रहीं. उन्होंने 39 गेंदों का सामना करते हुए 33 रन की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए एनाबेल सदरलैंड 17 गेंद में 33 और 6वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए जॉर्जिया वेयरहैम 22 गेंद में 18 रन बनाने में कामयाब रहीं.

Straight over the top ✈️



37 runs off 31 balls for Deepti Sharma 👏#TheHundred | #RoadToTheEliminator https://t.co/7Jv1cFGkjx pic.twitter.com/VYaDS7fWCe