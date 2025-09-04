विज्ञापन
रोहित-विराट के वनडे रिटायरमेंट की चर्चा के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दिया बड़ा बयान

Deep Dasgupta on Rohit Sharma and Virat Kohli ODI Future: पूर्व भारतीय क्रिकेटर दीप दासगुप्ता ने ज़ोर देकर कहा है कि किसी को भी यह तय करने का अधिकार नहीं है.

रोहित-विराट के वनडे रिटायरमेंट की चर्चा के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दिया बड़ा बयान
Deep Dasgupta on Rohit Sharma and Virat Kohli ODI Future
  • रोहित और विराट अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के दौरे पर भारतीय वनडे टीम में वापसी के लिए तैयार हैं
  • दीप दासगुप्ता ने कहा कि संन्यास का फैसला केवल खिलाड़ियों के अपने विवेक पर निर्भर होना चाहिए
  • दासगुप्ता के अनुसार चयन में उम्र से ज्यादा प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए
Deep Dasgupta on Rohit Sharma and Virat Kohli ODI Future: रोहित शर्मा और विराट कोहली अगले महीने ऑस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के दौरे के दौरान भारतीय वनडे टीम में अपनी बहुचर्चित वापसी के लिए तैयार हैं. लंबे समय से टीम से जुड़े ये दोनों खिलाड़ी पिछले एक साल में टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और 50 ओवरों के प्रारूप में अपने भविष्य को लेकर भी चुप्पी साधे हुए हैं. कुछ रिपोर्टों में तो यह भी कहा गया है कि मौजूदा टीम प्रबंधन नहीं चाहता कि ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला के बाद खेलना जारी रखें. 2027 में होने वाले वनडे विश्व कप के साथ, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या ये दोनों टूर्नामेंट तक खेल पाएँगे, जब उनकी उम्र क्रमशः 39 और 40 वर्ष होगी.

इस बीच, पूर्व भारतीय क्रिकेटर दीप दासगुप्ता ने ज़ोर देकर कहा है कि किसी को भी यह तय करने का अधिकार नहीं है कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से कब संन्यास लेना चाहिए.

दासगुप्ता ने रेवस्पोर्ट्ज़ से कहा, "किसी को भी यह अधिकार नहीं है. हमने उन्हें कभी शुरुआत करने के लिए नहीं कहा, इसलिए हम उन्हें यह बताने वाले कोई नहीं हैं कि उन्हें कब रुकना है. वे जब रुकते हैं, तब रुकते हैं. यह पूरी तरह से उन पर निर्भर है."

दासगुप्ता ने ज़ोर देकर कहा कि चयन के लिए उम्र के बजाय प्रदर्शन ही सर्वोपरि होना चाहिए, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि दोनों में अभी भी भारतीय क्रिकेट को देने के लिए बहुत कुछ बाकी है. "हां, जहां तक चयन का सवाल है, हम एक प्रदर्शन-आधारित उद्योग में हैं. आप प्रदर्शन करते रहें, तो आप बने रहें. इसमें कोई दो राय नहीं है. मैंने हाल ही में उसकी (रोहित) तस्वीरें देखीं, वह फिट दिख रहा है, वह पूरी तरह से तैयार है और आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार है."

"मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि दोनों के पास आगे बढ़ने के लिए कुछ साल बाकी हैं और मुझे सचमुच थोड़ा गुस्सा आता है जब लोग कहते हैं, 'ओह, इस आदमी को संन्यास ले लेना चाहिए'. मेरा मतलब है, हम कौन होते हैं ऐसा सुझाव देने वाले?" अगले 12 महीनों में वनडे मैचों की कमी पर बात करते हुए, दासगुप्ता का मानना ​​है कि अगर रोहित और कोहली दोनों मैच के लिए फिट रहना चाहते हैं, तो उन्हें आईपीएल के अलावा विदेशों में खेलने के अवसरों पर भी विचार करना चाहिए.

"उदाहरण के लिए, आईपीएल दो महीने तक चलेगा. फिर वे 7-8 वनडे या शायद 8-9 मैच खेलेंगे. उसके बीच, आपको विजय हज़ारे ट्रॉफी मिल जाएगी. फिर, अगर वे चाहें, तो इंग्लैंड जाकर 50 ओवर का मैच खेल सकते हैं. इसलिए आपके पास क्रिकेट खेलते रहने के विकल्प हैं, भले ही उच्चतम स्तर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न हों, लेकिन फिर भी आपके पास विकल्प हैं."

दासगुप्ता ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि अगर दोनों टीमें पात्रता मानदंड पूरा कर लेती हैं, तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में लीग क्रिकेट खेलने के विकल्पों पर विचार करना चाहिए, जिसमें इंग्लैंड भी एक वास्तविक संभावना है.

