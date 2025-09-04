विज्ञापन

रात को नहीं आती नींद? डॉ. मैथ्यू वॉकर के बताए इन 6 टिप्स से मिनटों में सो जाएंगे आप

Better Sleep Tips: गहरी और सुकून भरी नींद पाना मुश्किल नहीं है. बस डॉ. मैथ्यू वॉकर के इन 6 आसान टिप्स को अपनाकर आप अपनी रातों की करवटों को अलविदा कह सकते हैं.

Sleep tips: नींद नहीं आती? एक्सपर्ट ने बताए 6 आसान उपाय, रातों की करवटें होंगी खत्म

6 Things you can do to sleep better: नींद हमारी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी, लेकिन अक्सर सबसे मुश्किल हिस्सा है. कई लोग रातभर करवटें बदलते रहते हैं और अगली सुबह थकान महसूस करते हैं, लेकिन क्या कुछ साधारण आदतें आपकी नींद को बेहतर बना सकती हैं? कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, बर्कले के न्यूरोसाइंस और साइकॉलजी प्रोफेसर डॉ. मैथ्यू वॉकर, जिन्होंने Why We Sleep नामक मशहूर किताब लिखी है, ने 6 ऐसे टिप्स बताए हैं जो आपकी नींद की क्वालिटी बदल सकते हैं.

30 मिनट तक नींद न आए तो बिस्तर छोड़ दें (how to sleep better naturally)

डॉ. वॉकर कहते हैं, अगर आधे घंटे से ज्यादा बिस्तर पर जाग रहे हैं, तो उठकर किसी और कमरे में किताब पढ़ें या पॉडकास्ट सुनें. टीवी या मोबाइल स्क्रीन से बचें. इससे दिमाग बिस्तर को 'जागने की जगह' नहीं बल्कि 'सोने की जगह' मानना सीखेगा.

सोने से पहले मेडिटेशन करें (Dr. Matthew Walker sleep advice)

रात को 10 मिनट ध्यान करने से दिमाग शांत होता है और स्ट्रेस कम होता है. खुद डॉ. वॉकर भी हर रात मेडिटेशन करते हैं. यह आदत अनिद्रा को कम कर नींद गहरी बनाती है.

रोज़ एक ही समय पर सोएं और जागें (ideal bedroom temperature for sleep)

स्लीप हाइजीन में नियमितता सबसे ज़रूरी है. चाहे वीकेंड हो या वर्किंग डे, रोज़ एक ही समय पर सोने और उठने से शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक बैलेंस रहती है और नींद आसानी से आती है.

सोने से पहले घर की लाइट्स डिम करें (circadian rhythm sleep)

अंधेरा मेलाटोनिन हार्मोन को सक्रिय करता है, जो नींद लाने में मदद करता है. सोने से एक घंटे पहले घर की लाइट आधी कर दें, इससे शरीर खुद-ब-खुद नींद के लिए तैयार होने लगेगा.

बेडरूम को ठंडा रखें (sleep expert tips 2025)

कमरे का तापमान करीब 18°C रखने से शरीर का कोर टेंपरेचर कम होता है और नींद जल्दी आती है. ठंडा माहौल दिमाग और शरीर दोनों को आराम देता है.

अल्कोहल से दूरी बनाएं (leep supplements vs natural methods)

डॉ. वॉकर के मुताबिक, शराब नींद को गहरी नहीं बल्कि टुकड़ों में बांट देती है और REM स्लीप को रोकती है. बेहतर नींद के लिए अल्कोहल से बचें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

