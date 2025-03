DC Vs LSG : सांस रोक देने वाले मैच में आशुतोष ने ऐसे बदली दिल्ली की किस्मत, मेंटर पीटरसन भी झूमे, ऐसा था पूरा रोमांच

DC vs LSG HIGHLIGHTS : दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ मैच को आखिरी ओवर में एक विकेट से जीत लिया. दिल्ली की जीत में आशुतोष ने कमाल की बल्लेबाजी की और टीम को जीत दिलाई.. आशुतोष ने 31 गेंद पर 66 रन की नाबाद पारी खेली, जिसने दिल्ली को यादगार जीत दिलाई. वहीं, विपराज निगम ने 15 गेंद पर 39 रन बनाए जिसने लखनऊ के गेंदबाजों के होश उड़ा कर रख दिए. बता दें कि एक समय दिल्ली की टीम हार के कगार पर थी. लेकिन किस्मत आशुतोष शर्मा के साथ थी. आशुतोष ने एक छोर को संभाले रखा और टीम को जीत के दरवाजे पर ले गए. आशुतोष ने अपनी 66 रन की पारी के दौरैन पहले 20 रन 20 गेंद पर बनाए थे इसके बाद आखिरी के 46 रन उन्होंने केवल 11 गेंद पर बनाए. उनकी ऐसी तूफानी बल्लेबाजी से टीम के मेंटर केविन पीटरसन का भी दिल जीत लिया. इस जीत ने यकीनन आशुतोष को एक नई पहचान दिलाई है.

दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी दो ओवर में 22 रन की दरकार की थी, क्रीज पर कुलदीप यादव और आशुतोष मौजूद थे, लखनऊ के कप्तान ने 19वां ओवर प्रिंस यादव से कराई. 19वें ओवर की पहली गेंद पर कुलदीप ने बैकवर्ड पॉइंट पर चौका जमा दिया. कुलदीप के चौके से दिल्ली के खेमे ने राहत की सांस ली, लेकिन दूसरी गेंद कुलदीप रन नहीं बना सके. ऐसे में दिल्ली के फैन्स एक बार फिर चिंता में गए.अब तीसरी गेंद पर तेजी से रन चुराने की कोशिश में कुलदीप रन आउट हो गए. इस तरह से दिल्ली को कुलदीर के रूप में नौंवा झटका लगा. अब पूरी उम्मीद आशुतोष पर आ गई थी. आखिरी विकेट के लिए मोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आए, दिल्ली के खेमे में चिंता ने घर कर लिया था. केविन पीटरसन के चेहरे पर भी शिकन के भाव दिखने लगे थे. अब चौथी गेंद आशुतोष ने प्रिंस यादव की खेली.

Photo Credit: X/@VikasYadav66200

इस गेंद पर दो रन बने. इसके बाद पांचवीं गेंद पर आशुतोष ने छक्का लगाकर दिल्ली को लक्ष्य के करीब पहुंचा दिया. आशुतोष ने एक बार फिर दिल्ली के खेमे में उम्मीद जगा दी थी. पीटरसन एकटक होकर आशुतोष की बल्लेबाजी को देख रहे थे. वहीं, अब आशुतोष को आखिरी गेंद पर एक लेना था और स्ट्राइक अपने पास रखनी थी. दिल्ली खेमा सांस रोके हुए था. अब आखिरी गेंद होनी थी. लेकिन आशुतोष के बल्ले से गेंद चौके के लिए चली गई. जिससे अगले ओवर में स्टाइक अब मोहित शर्मा के पास होनी थी. दिल्ली खेमा में चिंता में था.

अब आखिरी ओवर के लिए ऋषभ पंत ने शाहबाज़ अहमद को गेंद थमाई. मोहित शर्मा पर एक रन लेने का दवाब था.

पहली गेंद पर कोई रन नहीं

शाहबाज़ अहमद की गेंद पर मोहित रन नहीं बना सके. गेंद ने कमाल किया और मोहित गेंद को खेलने से चूक गए, गेंद पैड पर लगी, और विकेटकीपर पंत भी गेंद को पकड़ नहीं पाए. यहां पर मोहित स्टंप आउट हो सकते थे लेकिन पंत के हाथ में गेंद नहीं आ पाई. जिसके कारण मोहित बाल-बाल बच गए. यदि पंत के हाथ में गेंद आ जाती औऱ वो स्टंप पर गेंद लगाने में सफल रहते तो मोहित आउट हो सकते थे. लेकिन यहां किस्मत मोहित के साथ थी.

दूसरी गेंद पर एक रन

दूसरी गेंद पर मोहित शर्मा ने प्वाइंट की ओर शॉट खेलकर एक रन ले लिया .अब स्ट्राइक आशुतोष के पास पहुंच गई थी. यहां से मैच बदलने वाला था. मेंटर पीटरसन के चेहरे पर आत्मविश्वास नजर आ रही थी. फिर क्या था, तीसरी गेंद पर आशुतोष ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिला दी.

पीटरसन की ओर देखकर मनाया जश्न

विजयी छक्का लगाने के बाद आशुतोष ने रिवर्स स्वीप के स्टाइल में जश्न मनाकर अपने मेंटर पीटरसन को सम्मान दिया. दरअसल, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आशुतोष मैच में खेले थे और हीरो बनकर उभरे. आशुतोष इस पारी ने फैन्स का दिल जीत लिया.

मैच के बाद धवन से की बात

आशुतोष ने अपनी इस पारी को शिखर धवन को समर्पित किया. आशुतोष ने मैच के बाद धवन पर फोन पर बात की और उनसे अपनी पारी के अनुभव को साझा किया. 26 साल के इस खिलाड़ी ने आखिररकार अपना परिचय दे दिया था. फैन्स गदगद थे. यह एक यादगार पारी थी.

ASHUTOSH SHARMA TALKING TO SHIKHAR DHAWAN ON VIDEO CALL AFTER THE MATCH.



- The bond of Dhawan & Ashutosh..!!!! ❤️🥹pic.twitter.com/EHCEiFxfGR