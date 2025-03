DC vs LSG: आशुतोष शर्मा का धमाका, आईपीएल में ऐसा महारिकॉर्ड बनाकर विश्व क्रिकेट को चौंकाया

Ashutosh Sharma record: आईपीएल 2025 के चौथे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने इतिहास रच दिया और लखनऊ सुपरजायंट्स को एक विकेट से हरा दिया. दिल्ली की जीत में आशुतोष शर्मा ने मैच पलटने वाली पारी खेली, आशुतोष की पारी के दम पर ही दिल्ली ने आखिरी में एक विकेट से जीत हासिल करने में सफल हो गई. आशुतोष ने 31 गेंद पर 66 रन की पारी खेली. अपनी पारी में आशुतोष शर्मा ने 5 चौके और 5 छक्के लगाए. आशुतोष ने आखिरी ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का लगाकर दिल्ली को शानदार जीत दिला दी. आशुतोष शर्मा को उनकी आतिशी पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया. एक समय दिल्ली के पांच विकेट 65 रन पर गिर गए थे. लेकिन इसके बाद आशुतोष बैटिंग करने आए. आशुतोष शर्मा ने विपराज निगम के साथ मिलकर दिल्ली की टीम के लिए जीत की उम्मीद जगी दी.

विपराज निगम ने 15 गेंद पर 39 रन की पारी खेली. दोनों की पारी ने उम्मीद जगा की थी. आखिरी में आशुतोष ने अंत तक बल्लेबाजी कर दिल्ली कैपिटल्स को एक यादगार जीत दिला दी. वहीं, 66 रन की तूफानी पारी खेलकर आशुतोष ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया.

आशुतोष आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से नंबर 7 या उससे नीचली क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर उन्होंने अक्षर पटेल और क्रिस मॉरिस के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. अक्षऱ पटेल ने 2023 के आईपीएल में दिल्ली की ओर से खेलते हुए नंबर 7 पर 54 रन की पारी खेली थी.

IPL में एक पारी में दिल्ली कैपिटल्स के लिए 7 या उससे निचली क्रम के बल्लेबाजी क्रम पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बललेबाज (Highest score for DC at 7 or lower in an innings in IPL)

66* - आशुतोष शर्मा Vs LSG, 2025*

54 - अक्षर पटेल Vs MI, 2023

52* - क्रिस मॉरिस Vs MI, 2017

51 - अमन खान Vs GT, 2023

मैच की बात करें लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी की थी और 209 रन बनाए थे जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर मैच को जीत लिया. आशुतोष को उनकी शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.