चढ़ती गर्मी, बढ़तीं लपटें! 18 मौतें, करोड़ों स्वाहा... गुजरात से दिल्ली तक आग का 'अमंगल'

आज देश के अलग-अलग इलाकों में आग लगने की वजह से जानमाल और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ. गुजरात के बनासकांठा में जहां 18 लोगों की आग की चपेट में आने से मौत हो गई. वहीं दिल्ली, नोएडा और कटक में करोड़ों की संपत्ति स्वाहा हो गई. सबसे बड़ी घटना बनासकांठा में घटी. जहां डीसा कस्बे के पास एक पटाखा फैक्टरी में मंगलवार को भीषण आग लग गई, जिससे इमारत का कुछ हिस्सा ढह गया. इस हादसे में 18 लोगों की जान चली गई.

यूपी के बाराबंकी में चंद मिनटों में फसल खाक .वीडियो यूपी के बाराबंकी का है. वीडियो जरा ठहरकर देखिए, किसान का दर्द आपको अंदर तक झकझोर देगा.

Barabanki, Uttar Pradesh: A fire broke out in wheat fields in Rasulpur Khurdmau, Sirauli Gauspur area, reducing nearly 30 bighas of crops to ashes. The fire caused losses worth lakhs to nine farmers pic.twitter.com/WCyXtP6VSj — IANS (@ians_india) April 1, 2025

गुजरात: पटाखा फैक्टरी में आग, 18 की मौत

बनासकांठा के कलेक्टर मिहिर पटेल ने बताया कि सुबह करीब 9 बजकर 45 मिनट पर फैक्टरी में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे फैक्टरी का पूरा 'स्लैब' ढह गया. घटनास्थल से 18 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, वहीं चार लोग घायल हैं. डीसा की उपमंडल मजिस्ट्रेट नेहा पांचाल ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्टरी में विस्फोट के कारण आग लगने और इमारत के कुछ हिस्से ढह जाने से कई लोग मलबे में दब गए. जिस दौरान विस्फोट हुआ उस समय फैक्टरी में पटाखे बनाए जा रहे थे. कर्मचारियों के परिवार के सदस्य भी परिसर में रहते थे और वे भी मलबे में दब गए.

अधिकारियों ने बताया कि डीसा नगरपालिका के अग्निशमन कर्मियों ने आग बुझा दी है और मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए अभियान जारी है. बचाव कार्य में सहायता के लिए राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) की एक टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है.

यह नजारा गुजरात के राजकोट का है. मंगलवार सुबह साबुन फैक्ट्री धू धू कर जलने लगी. देखिए वीडियो...

Gujarat: A massive fire broke out at a soap factory in Rajkot's Navagam area. Due to stored chemicals, explosions were heard. Firefighters are working to control the blaze using chemical-mixed water. Rescue operations continue pic.twitter.com/D5txYX3CH4 — IANS (@ians_india) April 1, 2025

दिल्‍ली: झंडेवालान मंदिर के पास धू-धू कर जलीं कारें

वहीं राजधानी दिल्ली के झंडेवालान एक्सटेंशन में मंगलवार को एक इमारत में भीषण आग लग गई. अनारकली बिल्डिंग और डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अचानक आग लगने से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग ने कुछ ही मिनटों में भयानक रूप ले लिया, जिससे बिल्डिंग परिसर में खड़ी कई गाड़ियां भी जल गईं. घटना की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाया गया.

#WATCH | Delhi: A few vehciles parked near Anarkali building and DDA Shopping Complex in Jhandewalan charred when a fire broke out in Anarkali building and DDA Shopping Complex Jhandewalan.



Fire tenders and police personnel are at the spot. Firefighting operation is underway. pic.twitter.com/Cqa17VoWhw — ANI (@ANI) April 1, 2025

घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. आग के कारण पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया, इससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हुई. घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई है, जिसने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया.

दिल्लीः देखिए, शास्त्री पार्क के पास पार्किंग में भी लगी आग

#WATCH | Delhi | A fire broke out in a parking at the Shastri park area. Fire tenders are present at the spot. More details awaited. pic.twitter.com/eba4nZwVyi — ANI (@ANI) April 1, 2025

दिल्ली: न्यू सीलमपुर इलाके में झुग्गी बस्ती में लगी आग

राष्ट्रीय राजधानी के न्यू सीलमपुर इलाके में भी मंगलवार को झुग्गी बस्ती में आग लग गई. दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि यह आग जग परवेश अस्पताल के पास सुबह सात बजकर 35 मिनट पर लगी, हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. आग पर काबू पाने के लिए दमकल की सात गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और सुबह सवा आठ बजे तक आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया. अधिकारियों ने बताया कि आग की चपेट में चार से पांच झोपड़ियां आ गईं.

Delhi: A fire broke out in a jhuggi cluster near New Seelampur. The fire was brought under control, affecting two huts. So far, no injuries have been reported, and a search operation is underway to ensure safety. Authorities are investigating the cause of the fire. pic.twitter.com/06JLbQH6UY — IANS (@ians_india) April 1, 2025

बिहार के आरा में मंगलवार सुबह तनिष्क का शोरूम आग की लपटों में घिर गया. देखिए कितना खौफनाक था मंजर...

Arrah, Bihar: A fire broke out at the Tanishq showroom. Efforts to extinguish the fire are ongoing pic.twitter.com/qMEESbm2wm — IANS (@ians_india) April 1, 2025

नोएडा के सेक्टर-18 स्थित कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग

इधर दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा के सेक्टर-18 स्थित एक कमर्शियल बिल्डिंग में भी भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. इस भयावह घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें लोग खिड़कियों से निकलकर रस्सियों के सहारे नीचे उतरते हुए दिखाई दिए.

जानकारी के अनुसार, सेक्टर-18 के अट्टा मार्केट स्थित कृष्णा आपरा प्लाजा नामक एक कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई. बताया जा रहा है कि यह आग ग्राउंड फ्लोर पर स्थित एक शोरूम से शुरू हुई और तेजी से पूरी बिल्डिंग में फैल गई. आग से घबराकर कई लोग छत की ओर भागे, जबकि कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए खिड़कियों से नीचे उतरने की कोशिश की.

आग की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की छह गाड़ियां पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया. दमकलकर्मी पूरी मशक्कत के साथ आग पर काबू पाने की कोशिश करने में जुट गए. हालांकि, आग लगने के सही कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. इस घटना में सात लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है.

प्रयागराजः मंगलवार को BSNL ऑफिस परिसर के पास भी अचानक भीषण आग भड़क गई. किसी तरह से आग पर काबू पाया गया. देखिए वीडियो...

#WATCH | Prayagraj, Uttar Pradesh: Fire broke out behind the BSNL office premises. Fire tenders are present at the spot. More details are awaited. pic.twitter.com/BiXz4dvOiV — ANI (@ANI) April 1, 2025

कटक में शॉपिंग मॉल में लगी आग

उधर ओडिशा के कटक में एक शॉपिंग मॉल में आग लग गई, जिससे लाखों रुपये का कीमती सामान जलकर राख हो गया. पुलिस ने बताया कि घटना में किसी के घायल होने या हताहत होने की सूचना नहीं है. स्थानीय निवासियों ने डोलमुंडई स्थित मॉल के अंदर 'ब्रीफकेस एवं ट्रॉली बैग' शोरूम से धुआं निकलता देखा और इसके बारे में पुलिस एवं अग्निशमन सेवाओं को सूचित किया.

हालांकि आग लगने का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन संदेह है कि यह आग 'एयर कंडीशनर' में शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी. मॉल में कपड़े, सामान और जूतों के कई लोकप्रिय ब्रांड के शोरूम हैं.

एक दमकलकर्मी ने बताया कि ट्रॉली बैग में इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक सामग्री के कारण आग ज्यादा भड़क गई. उन्होंने कहा, 'हमारे समय रहते हस्तक्षेप करने से आग पर काबू पाने और इसे अन्य दुकानों तक फैलने से रोकने में मदद मिली.'

एक अधिकारी ने बताया कि आग बुझाने के अभियान में दमकल की छह गाड़ियां और 30 कर्मियों को लगाया गया. दो घंटे तक मशक्कत करने के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया.