VIDEO: 11 चौके, 4 छक्के, 39 साल और 81 दिन की उम्र में डेविड वॉर्नर का धमाका, शतक जड़ सबको चौंकाया

David Warner, Big Bash League 2026: पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान डेविड वॉर्नर (David Warner) ने जरूर इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है. मगर उन्होंने अपने बल्ले की धार नहीं खोई है. मौजूदा समय में वह बिग बैश लीग 2026 (Big Bash League 2026) में शिरकत कर रहे हैं. जहां उन्होंने 39 साल और 81 दिन की उम्र में शतक जड़ते हुए हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है. जारी टूर्नामेंट का 37वां मुकाबला सिडनी थंडर और सिडनी सिक्सर्स के बीच शुक्रवार (16 जनवरी 2026) को सिडनी में खेला गया. जहां सिडनी थंडर की तरफ से पारी का आगाज करते हुए वॉर्नर प्रचंड लय में नजर आए. उनके उम्दा प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मैच के दौरान उन्होंने कुल 65 गेंदों का सामना किया. इस बीच 169.23 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 110 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 11 चौके और चार खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

वॉर्नर के प्रदर्शन पर गेंदबाजों ने फेरा पानी

हालांकि, वॉर्नर के इस बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद सिडनी थंडर की टीम यह मुकाबला अपने नाम नहीं कर पाई. सिडनी में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सिडनी थंडर की टीम 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 189 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए वॉर्नर शतक जड़ने में कामयाब रहे. उनके अलावा पांचवे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए निक मैडिनसन ने 16 गेंदों में 26 रनों का योगदान दिया. बाकी के अन्य बल्लेबाज सिडनी सिक्सर्स के गेंदबाजों के सामने हमेशा रनों के लिए जुझते हुए ही नजर आए.

🚨 39-YEAR-OLD DAVID WARNER SCORED 2 BBL HUNDREDS IN JUST 13 DAYS 🤯🔥 pic.twitter.com/7nszL0KYd3 — Johns. (@CricCrazyJohns) January 16, 2026

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 190 रनों के लक्ष्य को सिडनी सिक्सर्स की टीम ने 17.2 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. पारी का आगाज करते हुए स्टीव स्मिथ ने 42 गेंद में 238.09 की स्ट्राइक रेट से 100 रन की शतकीय पारी खेली. उनके अलावा उनके साथी सलामी बल्ले बाबर आजम ने 39 गेंदों में 47 रनों का योगदान दिया.

