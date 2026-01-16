विज्ञापन
खिलाड़ी नहीं तोप हैं सभी धुरंधर, आकाश चोपड़ा ने T20 World Cup 2026 के लिए चुनी ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग XI

Aakash Chopra Picks His Australia Playing XI For T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो उससे पहले भारतीय टीम के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने ऑस्ट्रेलिया की बेहद ही तगड़ी प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है. जिसमें एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं.

Mitchell Marsh And Travis Head
  • आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए आकाश चोपड़ा ने ऑस्ट्रेलियाई टीम की मजबूत प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है
  • मिचेल मार्श को आकाश चोपड़ा ने कप्तान बनाया है जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में माहिर हैं
  • जोश इंगलिस को विकेटकीपर के रूप में टीम में शामिल किया गया है जो शानदार प्रदर्शन करते हैं
Aakash Chopra Picks His Australia Playing XI For T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में अब गिनती के महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. सभी टीमें आगामी सीजन के लिए जमकर पसीना बहा रही हैं. दिग्गजों का मानना है कि टीम इंडिया के बाद कोई टीम खिताब जीतने की प्रबल दावेदार है तो वह ऑस्ट्रेलिया ही है. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इतिहास में सबसे ज्यादा बार आईसीसी का खिताब अपने नाम किया है. यही वजह है कि वह हमेशा से ही क्रिकेट प्रेमियों की चहेती टीम रही है. 

आकाश चोपड़ा ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग इलेवन का किया चुनाव 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो उससे पहले भारतीय टीम के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने ऑस्ट्रेलिया की बेहद ही तगड़ी प्लेइंग इलेवन का चुनाव किया है. जिसमें एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं. 48 वर्षीय पूर्व क्रिकेटर ने मिचेल मार्श को अपनी टीम का कप्तान चुना है. वह कप्तानी के साथ-साथ गेंदबाजी और पारी का आगाज करने में माहिर हैं. वहीं विकेट कीपर के तौर पर उन्होंने अपनी टीम में जोश इंगलिस को जगह दी है. 

आकाश की टीम में ऑलराउंडर खिलाड़ियों की है भरमार 

आकाश की तरफ से चुनी गई इस टीम में ऑलराउंडर खिलाड़ियों की भरमार नजर आ रही है. पूर्व सलामी बल्लेबाज ने टीम में कुल चार ऑलराउंडर खिलाड़ियों को शामिल किया है. जिसमें कैमरून ग्रीन, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल और टिम डेविड का नाम शामिल है. ये खिलाड़ी बल्ले के साथ-साथ गेंद से भी मैच का रूख बदलने में माहिर हैं. 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए आकाश चोपड़ा की तरफ से चुनी गई प्लेइंग इलेवन

मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रेविस हेड, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), कैमरून ग्रीन, मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, पैट कमिंस,  नाथन एलिस, जोश हेजलवुड और एडम जंपा. 

