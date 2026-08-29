गांगुली के आते ही बदल गए थे टीम इंडिया के तेवर, पूर्व साथी ने बताई ड्रेसिंग रूम की कहानी

पूर्व भारतीय क्रिकेटर दीप दासगुप्ता ने याद किया कि कैसे पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने विरोधी टीमों की स्लेजिंग पर टीम इंडिया के रिएक्शन का तरीका बदल दिया. उन्होंने कहा कि गांगुली की कप्तानी में टीम ने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया और इस दिग्गज बल्लेबाज की 'मैं राजा हूं' वाली सोच का असर बाकी टीम पर भी पड़ा.

दूरदर्शन के 'द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो' में बात करते हुए, दासगुप्ता - जिन्होंने भारत के लिए आठ टेस्ट और पांच वनडे मैच खेले हैं - ने गांगुली की कप्तानी के दौरान टीम इंडिया की सोच में आए बदलाव के बारे में बताया. गांगुली ने कुल मिलाकर 196 इंटरनेशनल मैचों में भारत की कप्तानी की, जिसमें 97 जीत, 79 हार और 15 मैच ड्रॉ रहे.

भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक

वह भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक थे. उन्होंने 49 टेस्ट मैचों में 21 जीत, 13 हार और 15 ड्रॉ हासिल किए. उन्होंने भविष्य के कप्तानों MS धोनी और विराट कोहली के लिए एक मजबूत टीम और रूपरेखा तैयार की, जिन्होंने भारतीय टेस्ट टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.

गांगुली के दौर से हुआ अटैकिंग सोच की शुरुआत

आज की भारतीय टीम विदेशी दौरों पर अपने निडर अंदाज के लिए जानी जाती है. दासगुप्ता ने इस अटैकिंग सोच की शुरुआत गांगुली के दौर से मानी है. उन्होंने 2001 और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक 2003-04 दौरे के बीच टीम के मिजाज में आए साफ बदलाव का जिक्र किया.

टीम पर दिखने लगी गांगुली की सोच

उन्होंने कहा, 'गांगुली की कप्तानी में, अगर कोई स्लेजिंग करता, तो हम भी जवाब देते थे. 'मैं इसे सही दिशा में इस्तेमाल करूंगा' कहने के बजाय- हालांकि हम ऐसा करते भी थे - हम जवाब भी देते थे. उनका निकनेम 'महाराज' है. इसलिए, उनके मन में हमेशा यह बात रहती थी कि 'मैं राजा हूं.' और यह सोच टीम पर भी दिखने लगी.'

दासगुप्ता ने कहा कि पहले टीम अपने सारे गुस्से को अपने खेल में ही दबाकर रखती थी और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की कोशिश करती थी. उन्होंने आगे कहा, 'जब हम ऐसा कर रहे थे, तो हम उसे जाहिर भी कर रहे थे. मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में मेरे पहले दौरे और 2003 के आखिरी दौरे के बीच आप वह बदलाव देख सकते थे. पहले, यह सब कंट्रोल में और मन के अंदर ही रहता था. लेकिन 2003 तक आते-आते, अगर कोई कुछ कहता था, तो हम उसका जवाब भी देते थे.'

गांगुली की कप्तानी में कई शानदार उपलब्धियां

भारत के लिए गांगुली की कप्तानी में कई शानदार उपलब्धियां हासिल हुईं, जिनमें 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप में रनर-अप रहना, UK में मशहूर नेटवेस्ट ट्रॉफी जीतना और 2002 में श्रीलंका के साथ ICC चैंपियंस ट्रॉफी संयुक्त रूप से जीतना (मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद) शामिल हैं. उनकी कप्तानी में भारत ने घरेलू मैदान पर भी टेस्ट मैचों में शानदार जीत हासिल की, जिनमें बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2001 और 2002 में लीड्स व 2003 में एडिलेड में मिली यादगार जीतें शामिल हैं.

ये भी पढ़ें- ETPL 2026: 4 ओवर में लुटाए 43 रन, फिर डक पर खत्म हुई कप्तान की पारी, अश्विन की टीम को मिली बुरी हार