ICC ODI Rankings: विराट कोहली का नंबर-1 ताज हासिल कर डेरिल मिशेल ने रचा इतिहास, बने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज

Latest ODI Rankings : आईसीसी लेटेस्ट बल्लेबाजी वनडे रैंकिंग का ऐलान हो गया है. आईसीसी वनडे रैंकिंग में विराट कोहली को पछाड़कर न्यूजीलैंड के डेरिल मिशेल नंबर वन बल्लेबाज बन गए हैं.बता दें कि इसकी वजह भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में डेरिल मिशेल का बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है. मिशेल ने भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 352 रन बनाए थे. डेरिल मिशेल 845 रेटिंग के साथ नंबर वन पर पहुंचे हैं तो वहीं, नंबर 2 पर इस समय विराट कोहली हैं, कोहली का रेटिंग नंबर 795 है. यानी मिशेल, कोहली से 50 रेटिंग नंबर आगे हैं.

ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 3 पर इब्राहिम जादरान हैं तो वहीं, नंबर 4 पर भारत के रोहित शर्मा हैं, रोहित शर्मा को एक स्थान का नुकसान हुआ है. रोहित के पास 757 रेटिंग नंबर है. नंबर 5 पर शुभमन गिल हैं तो वहीं नंबर 6 पर बाबर आजम हैं. इसके अलावा आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 7 पर आयरलैंड के हैरी टेक्टर मौजूद हैं. नंबर 8 पर इस समय शाई होप और नंबर 9 पर श्रीलंका के चरिथ असलंका हैं. वहीं, नंबर 10 बल्लेबाजी रैंकिंग में केएल राहुल मौजूद हैं

डेरिल मिशेल ने रचा इतिहास

बता दें कि डेरिल मिशेल अपने वनडे करियर में पहली बार 845 रेटिंग हासिल करने में सफल रहे हैं. बता दें कि भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में मिशेल ने शानदार बल्लेबाजी की थी और दो शतक ठोके थे. डेरिल मिशेल को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया.. डेरिल मिशेल ने अपने वनडे करियर में अबतक 9 शतक ठोक दिए हैं. बता दें कि मिशेल ने अबतक अपने वनडे करियर में 59 मैच खेलकर कुल 2690 रन बनाए हैं, इसमें उनका औसत 58.47 का रहा है.

डेरिल मिशेल तीन मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंचे थे. इस मामले में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के नाम है जिन्होंने 2016 में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 360 रन बनाए थे.

3 मैचों की वनडे बाइलेटरल सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन