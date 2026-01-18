विज्ञापन
VIDEO: मोहम्मद सिराज के सामने हाथ क्यों जोड़ने लगे डेरिल मिचेल? वजह जान आप भी कीवी स्टार के हो जाएंगे फैंन

Daryl Mitchell, India vs New Zealand: सोशल मीडिया पर डेरिल मिचेल का एस वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां वह मोहम्मद सिराज के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आ रहे

Daryl Mitchell, India vs New Zealand: डेरिल मिचेल (Daryl Mitchell) ने तीसरे वनडे मुकाबले में केवल बल्ले से ही नहीं अपने व्यवहार से भी लोगों का दिल जीत लिया है. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां वह भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं. अब सवाल उठता है कि आखिर वह सिराज से माफी क्यों मांगने लगे? इसके पीछे की वजह हम बता रहे हैं. 

दरअसल, सिराज ने एक लंबी दूरी तय करके ज्यों ही गेंद फेंकने का प्रयास किया. उससे पहले ही मिचेल स्टंप छोड़कर पीछे हट गए. जिसे देख हर कोई दंग रह गया. सिराज भी हैरान थे. हो भी क्यों नहीं. एक तेज गेंदबाज जब लंबी दूरी तय करके गेंदबाजी के लिए आता तो उसे काफी मेहनत करनी पड़ता है. ऐसे में एकाएक बल्लेबाज स्टंप से हट जाए तो उसका पारा चढ़ना लाजमी है. शायद यही वजह है कि मिचेल ने उन्हें सामने से आ रही पहले दुविधा के बारे में बताया. उसके बाद उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए क्षमा मांगी. 

आउट से पूर्व 137 रन बनाने में कामयाब रहे मिचेल 

तीसरे वनडे मुकाबले में बल्लेबाजी करते हुए डेरिल मिचेल एक बार फिर से प्रचंड लय में नजर आए. टीम के लिए चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल 131 गेंदों का सामना किया. इस बीच 104.58 की स्ट्राइक रेट से 137 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 15 चौके और तीन खूबसूरत छक्के देखने को मिले. मिचेल के वनडे करियर का यह नौवां शतक है. 

