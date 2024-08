टीम इंडिया को अपने ही देश आने से मना कर रहा है पाकिस्तानी क्रिकेटर, बताया क्या है खतरा

Danish Kaneria Says Team India Should Not Travel to Pakistan: चैंपियंस ट्रॉफी का अगला संस्करण पाकिस्तान में होने वाला है. हालांकि, टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगी या नहीं इसकी पुष्टि अबतक नहीं हो पाई है. दोनों टीमों के बीच पिछले 10 सालों से कोई द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेली गई है, लेकिन आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट में ये टीमें आमने-सामने होती रही हैं. पिछली बार जब भारत में वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ था तब पाकिस्तान की टीम भारत दौरे पर आई थी. पीसीबी को उम्मीद थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया भी पाकिस्तान आएगी, लेकिन वहां की मौजूदा स्थितियों को देखते हुए भारत ने अबतक तक पीसीबी को कुछ खास आश्वासन नहीं दिया है.

चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम पाकिस्तान दौरे पर जाएगी या नहीं इस सवाल के बीच पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने बड़ा बयान दिया है. 43 वर्षीय स्पिनर ने स्पोर्ट्स तक के साथ हुई बातचीत के दौरान कहा कि भारत को आगामी प्रतियोगिता के लिए पाकिस्तान दौरे से बचना चाहिए. इसके अलावा उन्होंने अपना विचार साझा करते हुए कहा कि इन टीमों के लिए दुबई अधिक उपयुक्त स्थान हो सकती है.

पूर्व स्पिनर ने कहा, ''पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मैं यही कहूंगा कि भारतीय टीम को पाकिस्तान नहीं आना चाहिए. पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए और फिर आईसीसी अपना फैसला लेगा. संभावना नजर आ रही है कि दोनों टीमों के बीच मुकाबला हाइब्रिड मॉडल में खेला जा सकता है. शायद यह दुबई में खेला जा सकता है.''

खिलाड़ियों की सुरक्षा के मुद्दे पर पूर्व क्रिकेटर ने कहा, ''खिलाड़ियों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है. सम्मान दूसरी प्राथमिकता है. कई चीजें हैं. मेरे हिसाब से बीसीसीआई बहुत अच्छा काम कर रही है. मुझे लगता है कि सभी देश अंतिम निर्णय को स्वीकार करेंगे. मुझे महसूस हो रहा है यह एक हाइब्रिड मॉडल में खेला जाएगा.''

पाकिस्तानी खिलाड़ी ने माना कि भारत की मौजूदा स्थिति पाकिस्तान की तुलना में काफी बेहतर है. इसलिए वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान की टीम का भारत दौरे पर आना ज्यादा सुविधाजनक था. अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कनेरिया ने कहा, ''मुख्य मुद्दा यह है कि पैसा आएगा. इसीलिए भारतीय टीम के आने के बारे में इतनी चर्चा हो रही है.''

उन्होंने कहा, ''भारतीय टीम के आने से कई सारे प्रायोजन होंगे, मीडिया बढ़ेगा और धूम-धाम से चैनलों पर कार्यक्रम चलाए जाएंगे. यह सब चीजें होंगी तो पैसा आएगा, लेकिन आप दूसरी चीजें नहीं देख रहे हैं. अगर आप ठीक तरह से सोचें तो आपको दिखेगा यहां की स्थिति अच्छी नहीं है.''

दिग्गज क्रिकेटर ने कहा, ''यहां (पाकिस्तान) सुरक्षा संबंधी बहुत सी चिंताएं हैं, बाकी टीम आ रही हैं, लेकिन यह एक भारतीय टीम है. हम भारत चले गए क्योंकि वहां की स्थिति पाकिस्तान से बहुत अच्छी है. यहां संतुलन है और सब कुछ अच्छा है. दुनिया भर से लोग यहां आते हैं. इसलिए यहां सब कुछ ठीक है. सरकार बेहतरीन काम कर रही है. मुख्य रूप से यही बात है, जो सच्चाई है.''

