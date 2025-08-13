AUS vs SA: 'वह असली में....' डेवाल्ड ब्रेविस की तूफानी शतकीय पारी को देख डेल स्टेन चौंके, रिएक्शन ने मचाई धूम

Dale Steyn on Dewald Brevis smashes record T20I ton: साउथ अफ़्रीकी युवा डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच में तूफानी शतकीय पारी खेलकर इतिहास रच दिया. उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ नाबाद 125* रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज़ 1-1 से बराबर करने में मदद की. एबी डिविलियर्स की बल्लेबाज़ी शैली से मिलते-जुलते होने के कारण उन्हें प्यार से 'बेबी एबी' उपनाम दिया गया है. उनकी पारी ने फैन्स ही नहीं बल्कि पूर्व दिग्गजों का दिल भी जीत लिया है. यही कारण है कि डेल स्टेन (Dale Steyn reaction viral on Dewald Brevis) ने सोशल मीडिया पर डेवाल्ड ब्रेविस को लेकर एक खास पोस्ट शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है. स्टेन ने ब्रेविस ने वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे धमाकेदार क्रिकेटर करार दिया है. (Dale Steyn react on Dewald Brevis)

Brevis is the real fucken deal. — Dale Steyn (@DaleSteyn62) August 12, 2025

साउथ अफ़्रीकी युवा डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) टी20 शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के साउछ अफ्रीकी और अपने देश के लिए दूसरे सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए, उनसे पहले डेविड मिलर ने 2017 में बांग्लादेश के खिलाफ 35 गेंदों में शतक बनाया था. ब्रेविस ने अपनी पारी में 12 चौके और छह गगनचुंबी छक्के लगाए.

एक समय साउथ अफ्रीका का स्कोर 57/3 रन था लेकिन फिर ब्रेविस क्रीज पर आए और अपने ही अंदाज में तूफानी पारी खेलकर टीम के स्कोर को 20 ओवर में 218 रन पर ले जाने में सफल रहे.

ब्रेविस ने 56 गेंद पर 125 रन की नाबाद पारी खेली, बेबी एबी ने केवल 41 गेंद पर शतक लगाने का कमाल किया था. इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम 17.4 ओवर में 165 रन ही बना सकी. अफ्रीकी टीम यह मैच 53 रन से जीतने में सफल रही.