'बेबी एबी' का T20I में तहलका, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

Dewald Brevis World record: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी-20 मैच (Australia vs South Africa, 2nd T20I) में साउथ अफ्रीका 53 रन से मैच जीतने में सफल रहा. इस मैच में 'बेबी एबी' (Babt AB) के नाम से विख्यात डेवाल्ड ब्रेविस (Dewald Brevis) ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की और शतक जमाने में सफल रहे. Dewald Brevis ने केवल 56 गेंद पर नाबाद 125 रन की पारी खेली, अपनी पारी में ब्रेविस ने 12 चौके और 8 छक्के लगाए. इस पारी के दौरान ब्रेविस ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. डेवाल्ड ब्रेविस गैर-सलामी ओपनर के तौर पर पूर्ण सदस्य टीम के खिलाफ सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं.

Non-opener बल्लेबाज की ओर से सर्वोच्च T20I स्कोर Vs पूर्ण सदस्य टीम (Highest men's T20I score by a non-opener vs full members)

125* - डेवाल्ड ब्रेविस Vs ऑस्ट्रेलिया, 2025

123 - ब्रेंडन मैकुलम Vs बांग्लादेश, 2012

120* - ग्लेन मैक्सवेल Vsवेस्टइंडीज, 2024

120* - तिलक वर्मा Vs साउथ अफ्रीका, 2024

119 - फाफ डु प्लेसिस Vs वेस्टइंडीज, 2015

बता दें कि ब्रेविस ने केवल 25 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया था और 41 गेंद पर शतक लगाया, ब्रेविस की ओर से 41 गेंद पर लगाया गया शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे तेज टी-20 शतक है. इसके अलावा यह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है. वहीं, ब्रेविस साउथ अफ्रीका की ओऱ से टी-20 इंटरनेशनल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. उनके आगे डेविड मिलर हैं जिनके नाम 35 गेंद पर शतक लगाने का रिकॉर्ड दर्ज है.

मैच की बात करें तो ब्रेविस की तूफानी पारी के दम पर साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 218 रन बनाए जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम 17.4 ओवर में 165 रन ही बना सकी. अफ्रीकी टीम यह मैच 53 रन से जीतने में सफल रही. तीन मैचों की टी-20 सीरीज में दोनों टीम ने एक-एक मैच जीते हैं. अब सीरीज का आखिरी टी-20 मैच 16 अगस्त को खेला जाएगा. (South Africa tour of Australia, 2025)