IND vs SA: ऋषभ पंत के गैरजिम्मेदाराना शॉट को देख आगबबूला हुए डेल स्टेन, फैंस को भी आया गुस्सा

Dale Steyn on Rishabh Pant: ऋषभ पंत एक बार फिर एक गलत शॉट खेलकर आउट हो गए हैं जिसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है.

  • भारतीय कप्तान ऋषभ पंत ने गुवाहाटी में लॉन्ग ऑन पर छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी लेकिन जल्दी आउट हो गए
  • पंत ने 38वें ओवर में मार्को यान्सन की गेंद पर अटैक करते हुए गलत शॉट खेलकर विकेट गंवा दिया
  • अंपायर ने पंत को आउट दिया और डीआरएस लेने पर भी आउट का फैसला सही साबित हुआ
Dale Steyn angry on Rishabh Pant: भारतीय कप्तान ऋषभ पंत, जिन्होंने गुवाहाटी में लॉन्ग ऑन पर छक्का लगाकर अपनी पारी का आगाज किया लेकिन एक बार फिर अहम समय में पंत ने अपना विकेट खराब शॉट खेलकर गंवा दिया.  38वें ओवर में, ऋषभ पंत मार्को यान्सन पर अटैक करने की कोशिश में अपनी क्रीज से बाहर निकले, लेकिन साउथ अफ्रीकी पेसर ने जल्दी से अपनी लेंथ को एडजस्ट किया, और चालाकी से लेंथ पीछे खींच ली. पंत ने फिर भी एक ज़ोरदार स्लैप शॉट मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच में लगने के बजाय किनारे से लग गई और विकेटकीपर के पास कैच चली गई. इसके बाद कैच की अपील हुई. अंपायर ने आउट करार दे दिया. 

स्टेन ने पंत के इस शॉट को 'ब्रेनफेड' बताया

वहीं, पंत ने DRS लेने का फैसला किया. लेकिन अल्ट्राएज ने कन्फ़र्म किया कि गेंद बल्ले से लगकर गई है. अंपायर का फ़ैसला कायम रहा,  पंत 7 रन बनाकर आउट हुए. पंत के इस तरह से आउट होने के बाद डेल स्टेन भड़क गए और सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उनके गलत शॉट पर रिएक्ट किया.

स्टेन ने पंत के इस शॉट को 'ब्रेनफेड' बताया. दरअसल, पंत के इस शॉट को स्टेन ने बिना सोच-समझकर खेला गया शॉट करार दिया है. पंत के आउट होने पर फैन्स भी नाराज हैं. 

भारत की हालत खराब
बता दें कि भारत ने लंच तक 7 विकेट पर 174 रन का स्कोर बनाया था. साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे. इस तरह से भारत अभी उससे 315 रन पीछे है. लंच के समय वाशिंगटन सुंदर 33 और कुलदीप यादव 14 रन पर खेल रहे थे. 

