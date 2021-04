CSK vs RCB: जडेजा के तूफान से हर्षल पटेल हुए पस्त, बना डाला IPL का सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड

IPL 2021: जडेजा ने ओवर में लगाए 5 छक्के, गेंदबाज को दिखाए दिन में तारे, ठोक डाले 6 गेंद पर 37 रन..देखें Video

पटेल अब तक डेथ ओवरों में आरसीबी के लिये तुरुप का इक्का साबित हो रहे थे. उन्होंने आज भी पहले अपना कमाल दिखाया लेकिन जडेजा ने 20वें ओवर में उन पर पांच छक्के ओर एक चौका लगाया. इनमें एक नोबॉल भी थी. इस ओवर में कुल 37 रन बने और यह आईपीएल इतिहास (Most Expensive Over In History Of IPL) का संयुक्त रूप से सबसे महंगा ओवर बन गया.

बता दें कि आईपीएल (IPL) में इससे पहले क्रिस गेल (Chris Gayle) ने साल 2011 में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी मैदान पर कोच्चि टस्कर्स के खिलाफ गेंदबाज प्रशांत परमेस्वरन के ओवर में 3 छक्के और 2 चौके की मदद से 37 रन बटोरे थे. आईपीएल के इतिहास में हर्षल पटेल ने अबतक का सबसे महंगा 20वां ओवर फेंकने का शर्मनाक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है.

पटेल ने पहले तीन ओवर में केवल 14 रन दिये थे लेकिन आखिर में उनका गेंदबाजी विश्लेषण 51 रन देकर तीन विकेट रहा. महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) के टास जीतकर पहले बल्लेबाजी के फैसले के बाद डुप्लेसिस ने अपने आकर्षक ड्राइव का नमूना पेश किया जबकि गायकवाड़ ने उनका पूरा साथ दिया. इन दोनों की साझेदारी युजवेंद्र चहल (24 रन देकर एक) ने तोड़ी. गायकवाड़ उनकी लेग ब्रेक के टर्न को नहीं भांप पाये और गेंद बल्ले का किनारा लेकर हवा में लहरा गयी जिसे काइल जैमीसन ने दौड़ लगाकर बड़ी खूबसूरती से कैच में बदला। गायकवाड़ ने अपनी पारी में चार चौके और एक छक्का लगाया.

सुरेश रैना (18 गेंदों पर 24) ने आते ही चहल पर लांग आन क्षेत्र में दर्शनीय छक्का लगाया और फिर वाशिंगटन सुंदर और नवदीप सैनी को भी लंबे शॉट खेलने के अपने कौशल का परिचय दिया. विराट कोहली ने गेंदबाजी में लगातार बदलाव किये तथा पटेल ने रैना और डुप्लेसिस को धीमी गेंदों पर गच्चा देकर सीएसके को बैकफुट पर भेजा. रैना ने लंबा शॉट खेलने के प्रयास में मिडविकेट पर जबकि डुप्लेसिस ने अगली गेंद पर सीमा रेखा पर कैच दिया. डैन क्रिस्टियन ने उनका कैच खूबसूरती से लपका लेकिन वह जडेजा का कैच लेने में नाकाम रहे. पटेल ने अंबाती रायुडु (सात गेंदों पर 14) के रूप में अपना तीसरा विकेट लिया. पटेल ने पारी के 18वें ओवर में पांच रन दिये जबकि मोहम्मद सिराज (चार ओवर 32 रन) ने अगले ओवर में कसी गेंदबाजी की लेकिन पारी का अंतिम ओवर आरसीबी को महंगा पड़ सकता है.