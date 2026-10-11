टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले 50 गेंदबाजों की पूरी लिस्ट, 1879 में पहली हैट्रिक, अब 2026 में हसन महमूद का ऐतिहासिक कारनामा

अबू धाबी में बांग्लादेश का टेस्ट में हैट्रिक लेने का 23 साल का इंतजार खत्म हो गया, जब तेज गेंदबाज हसन महमूद ने अफगानिस्तान के खिलाफ लगातार तीन गेंदों पर तीन विकेट लिए. हसन महमू अब बांग्लादेश के लिए टेस्ट में हैट्रिक लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं. 26 साल के हसन ने जायद क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान की पहली पारी के 83वें ओवर में इस्मत आलम, कैस अहमद और जिया-उर-रहमान को लगातार आउट किया. वह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले बांग्लादेश के दूसरे गेंदबाज भी हैं. (SCORECARD)

इस हैट्रिक ने अगस्त 2003 में पेशावर में पाकिस्तान के खिलाफ आलोक कपाली की हैट्रिक की यादें ताजा कर दीं. बांग्लादेी लेग-स्पिनर कपाली ने पाकिस्तान के खिलाफ 2003 टेसट् मैच में लगातार गेंदों पर शब्बीर अहमद, दानिश कनेरिया और उमर गुल को आउट करके बांग्लादेश की पहली टेस्ट हैट्रिक ली थी.

अब हसन के इस हैट्रिक के साथ टेस्ट क्रिकेट में 50वीं हैट्रिक भी पूरी हो गई है. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहला हैट्रिक साल 1879 में ऑस्ट्रेलिया के फ्रेड स्पॉफर्थ ने इंग्लैंड के खिलाफ हासिल किया था. तब से लेकर अबतक कुल 50 हैट्रिक हो चुके हैं.

वहीं, टेस्ट मैच में हसन ने 17.5 ओवर में 39 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि साथी तेज गेंदबाज इबादत हुसैन ने 52 रन देकर तीन विकेट लिए, जिससे बांग्लादेश ने इस एकमात्र टेस्ट में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है.

तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं. वहीं, अफगानिस्तान की टीम पहली पारी में 240 रन पर आउट हो गई. अफगानिस्तान के लिए रहमत शाह ने शानदार 216 गेंद पर 105 रन की नाबाद पारी खेली.

टेस्ट क्रिकेट में 50 हैट्रिक पूरे

नंबर गेंदबाज देश विरोधी साल 1 फ्रेड स्पॉफर्थ ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड 1879 2 बिली बेट्स इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया 1882 3 जॉनी ब्रिग्स इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया 1892 4 जॉर्ज लोहमैन इंग्लैंड साउथ अफ्रीका 1896 5 जेटी हर्न इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया 1899 6 ह्यू ट्रम्बल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड 1902 7 ह्यू ट्रम्बल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड 1904 8 जिमी मैथ्यूज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका 1912 9 जिमी मैथ्यूज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका 1912 10 मॉरिस एलम इंग्लैंड न्यूजीलैंड 1930 11 टॉम गोडार्ड इंग्लैंड साउथ अफ्रीका 1939 12 पीटर लोडर इंग्लैंड वेस्टइंडीज 1957 13 लिंडसे क्लाइन ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका 1958 14 वेस हॉल वेस्टइंडीज पाकिस्तान 1959 15 ज्यॉफ ग्रिफिन साउथ अफ्रीका इंग्लैंड 1960 16 लांस गिब्स वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया 1961 17 पीटर पेथरिक न्यूजीलैंड पाकिस्तान 1976 18 कोर्टनी वॉल्श वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया 1988 19 मर्व ह्यूजेस ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज 1988 20 डेमियन फ्लेमिंग ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान 1994 21 शेन वार्न ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड 1994 22 डोमिनिक कॉर्क इंग्लैंड वेस्टइंडीज 1995 23 वसीम अकरम पाकिस्तान श्रीलंका 1999 24 वसीम अकरम पाकिस्तान श्रीलंका 1999 25 नुवान जोयसा श्रीलंका जिम्बाब्वे 1999 26 अब्दुल रज्जाक पाकिस्तान श्रीलंका 2000 27 ग्लेन मैक्ग्रा ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज 2000 28 हरभजन सिंह भारत ऑस्ट्रेलिया 2001 29 मोहम्मद सामी पाकिस्तान श्रीलंका 2002 30 जर्मेन लॉसन वेस्टइंडीज ऑस्ट्रेलिया 2003 31 आलोक कपाली बांग्लादेश पाकिस्तान 2003 32 एमपी ब्लिगनॉट जिम्बाब्वे बांग्लादेश 2004 33 मैथ्यू हॉगार्ड इंग्लैंड वेस्टइंडीज 2004 34 जेम्स फ्रैंकलिन न्यूजीलैंड बांग्लादेश 2004 35 इरफान पठान भारत पाकिस्तान 2006 36 रयान साइडबॉटम इंग्लैंड न्यूजीलैंड 2008 37 पीटर सिडल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड 2010 38 स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड भारत 2011 39 रंगना हेराथ श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया 2011 40 सोहाग गाजी बांग्लादेश न्यूजीलैंड 2014 41 स्टुअर्ट ब्रॉड इंग्लैंड श्रीलंका 2014 42 रंगना हेराथ श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया 2016 43 मोईन अली इंग्लैंड साउथ अफ्रीका 2017 44 जसप्रीत बुमराह भारत वेस्टइंडीज 2019 45 नसीम शाह पाकिस्तान बांग्लादेश 2020 46 केशव महाराज साउथ अफ्रीका वेस्टइंडीज 2021 47 गस एटकिन्सन इंग्लैंड न्यूजीलैंड 2025 48 नोमान अली पाकिस्तान वेस्टइंडीज 2025 49 स्कॉट बोलैंड ऑस्ट्रेलिया वेस्टइंडीज 2025 50 हसन महमूद बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया 2026

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