विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

Gautam Gambhir: भारत की जीत के बाद कोच गौतम गंभीर का बड़ा बयान, 'मेरी जवाबदेही सोशल मीडिया पर लोगों के लिये नहीं'

Gautam Gambhir on Team India Win T20 World Cup 2026: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताब को अपने नाम कर लिया है. रविवार को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंदा.

Read Time: 3 mins
Share
Gautam Gambhir: भारत की जीत के बाद कोच गौतम गंभीर का बड़ा बयान, 'मेरी जवाबदेही सोशल मीडिया पर लोगों के लिये नहीं'
Gautam Gambhir First Reaction After Team India Win T20 WC 2026:

Gautam Gambhir on Team India Win T20 WC 2026 Final vs NZ: भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने रविवार को कहा कि वह ड्रेसिंग रूम में मौजूद लोगों के प्रति ही जवाबदेह हैं और उन्होंने टी20 विश्व कप में भारत की खिताबी जीत वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ को समर्पित की. भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर टी20 विश्व कप जीता . भारतीय टीम तीन बार टी20 विश्व कप (2007, 2024 और 2026) जीतने वाली पहली टीम बन गई . गंभीर ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा ,‘‘ मेरी जवाबदेही सोशल मीडिया पर लोगों के लिये नहीं है . मेरी जवाबदेही उन 30 लोगों के लिये है जो चेंज रूम में हैं .''

उन्होंने कहा ,‘‘ कोच टीम से बनता है . खिलाड़ियों ने मुझे वह कोच बनाया, जो मैं हूं .'' उन्होंने आगे कहा ,‘‘ मैं यह ट्रॉफी राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण को समर्पित करता हूं . राहुल भाई को भारतीय टीम को इस मुकाम तक लाने के लिये और लक्ष्मण को सीओई में खिलाड़ियों की पाइपलाइन बनाने के लिये .''

गंभीर ने मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और बीसीसीआई के पूर्व सचिव और आईसीसी के मौजूदा अध्यक्ष जय शाह को भी धन्यवाद दिया . उन्होंने कहा ,‘‘ अजित अगरकर ने काफी आलोचना झेली और पूरी ईमानदारी से काम किया . जय भाई ने मेरे कार्यकाल के सबसे खराब दौर में मुझे फोन किया .''

गंभीर ने कप्तान सूर्यकुमार यादव की तारीफ करते हुए कहा ,‘‘ सूर्या ने मेरा काम आसान कर दिया . वह पितातुल्य कप्तान की तरह है . बड़ा लक्ष्य ट्रॉफी जीतना है, उपलब्धियां नहीं . हमने कई साल तक उपलब्धियों का जश्न मनाया . मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि निजी उपलब्धियों का जश्न मनाना छोड़ें .''

सूर्यकुमार ने कहा ,‘‘ मैने गौतम गंभीर की कप्तानी में चार साल खेला (केकेआर के लिये) . हमारे बीच कभी बहस नहीं हुई क्योंकि साझा लक्ष्य टीम को जिताना था . हमारी दोस्ती ऐसे ही हुई . वह दो कदम चले और मैं दो कदम .'' उन्होंने कहा ,‘‘ मैं यह नहीं कहूंगा कि सफेद गेंद का यह भारत का दौर है . ऐसा होता तो हम पिछली तीन में से दो वनडे श्रृंखला नहीं हारते . मैने भरोसे पर टीम चुनी , उम्मीद पर नहीं .''

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Gautam Gambhir, T20 World Cup 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now