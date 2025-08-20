विज्ञापन
विराट कोहली या एमएस धोनी? सीएम रेखा गुप्ता ने बताया अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम

CM Rekha Gupta Big Statement: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने फेवरेट क्रिकेटर के तौर पर विराट कोहली का चुनाव किया है.

विराट कोहली या एमएस धोनी? सीएम रेखा गुप्ता ने बताया अपने फेवरेट क्रिकेटर का नाम
CM Rekha Gupta
  • दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यूट्यूबर रौनक के पॉडकास्ट में विराट कोहली को अपना पसंदीदा क्रिकेटर बताया.
  • रेखा गुप्ता ने विराट कोहली और एमएस धोनी दोनों का नाम लिया लेकिन अंत में कोहली को चुना.
  • विराट कोहली ने टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, पर वनडे क्रिकेट में सक्रिय हैं.
CM Rekha Gupta Big Statement: देश की राजधानी दिल्ली की मौजूदा सीएम रेखा गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है. दरअसल, हाल ही में मशहूर यूट्यूबर रौनक ने अपने पॉडकास्ट में एक मेहमान के तौर पर उन्हें आमंत्रित किया था. जहां उन्होंने कई दिलचस्प सवालों का जवाब दिया. रौनक ने जब उनसे पूछा कि विराट कोहली और एमएस धोनी में से उनका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? इसके जवाब में उन्होंने सर्वप्रथम दोनों खिलाड़ियों का नाम लिया. मगर जब रौनक ने एक खिलाड़ी का चुनाव करने के लिए दबाव बनाया तो उन्होंने विराट कोहली को अपना पसंदीदा क्रिकेटर बताया.

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, 'मुझे उनके बारे में सब कुछ जानना होगा.' मगर एक संक्षिप्त विराम के बाद उन्होंने अपना अंतिम निर्णय सुनाते हुए कहा, 'विराट कोहली तो विराट कोहली हैं.'

टेस्ट और टी20 को अलविदा कह चुके हैं विराट

विराट कोहली टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं. मगर वनडे प्रारूप में वह अब भी सक्रीय हैं. क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि जल्द ही वह ब्लू जर्सी में जलवा बिखरते हुए नजर आएंगे.

कोहली का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

विराट कोहली मौजूदा समय में वनडे फॉर्मेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं. यही नहीं वह पूरी दुनिया में सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे एवं भारत के दूसरे बल्लेबाज हैं.

2008 से खबर लिखे जाने तक देश के लिए उन्होंने 550 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 617 पारियों में 52.27 की औसत से 27599 रन निकले हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम 82 शतक और 143 अर्धशतक दर्ज है. इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके बल्ले से 2721 चौके और 306 छक्के निकले हैं.

