अमेरिका में भारतीय मूल के नामी डिफेंस एक्सपर्ट गिरफ्तार, क्या है खुफिया डॉक्यूमेंट और चीन कनेक्शन का आरोप?

एशले जे टेलिस को लंबे समय से दक्षिण एशियाई सुरक्षा और अमेरिका-भारत संबंधों पर वाशिंगटन के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स में से एक माना जाता है. जानिए उन्होंने अमेरिकी सरकार में कौन-कौन सी भूमिका निभाई है.

एशले जे टेलिस ने अमेरिकी सरकार के भीतर कई बड़ी भूमिकाओं में काम किया है.
  • एशले जे टेलिस को अमेरिका की खुफिया रक्षा जानकारी गैरकानूनी रूप से रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है
  • टेलिस पर अमेरिकी कानून के तहत रक्षा-संबंधित दस्तावेज़ बिना अधिकार रखने का आरोप लगाया गया है
  • एशले टेलिस दक्षिण एशियाई सुरक्षा और अमेरिका-भारत संबंधों के विशेषज्ञ के रूप में विख्यात हैं
अमेरिका के नामी विदेश नीति विद्वान और भारतीय मूल के डिफेंस एक्सपर्ट एशले जे टेलिस को गिरफ्तार कर लिया गया है. वर्जीनिया राज्य के पूर्वी जिले के अटॉर्नी ऑफिस के अनुसार एशले टेलिस को अमेरिका की खुफिया रक्षा जानकारी को गैरकानूनी रूप से अपने पास रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

64 साल के एशले टेलिस एक सीनियर फेलो हैं और कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में रणनीतिक मामलों के टाटा अध्यक्ष हैं. उन्हें प्रतिबंधित सरकारी डॉक्यूमेंट को अपने पास रखने से जुड़े मामले की फेडरल जांच के बाद हिरासत में ले लिया गया था. सरकारी वकील का आरोप है कि टेलिस ने 18 यूएससी § 793(e) का उल्लंघन किया है, जो रक्षा-संबंधित डॉक्यूमेंट को बिना किसी अधिकार अपने पास रखने पर रोक लगाता है.

इसके अलावा जांचकर्ता इन आरोपों की भी जांच कर रहे हैं कि एशले टेलिस ने सुरक्षित स्थानों से खुफिया दस्तावेजों को हटाया और चीनी अधिकारियों के साथ मुलाकात की थी. अमेरिकी अटॉर्नी लिंडसे हॉलिगन ने एक प्रेस रिलीज में आरोपों को बताया, जिसमें कहा गया कि टेलिस के इस काम ने "हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा किया है." 

दोषी पाए जाने पर टेलिस को 10 साल तक की जेल, 250,000 डॉलर का जुर्माना और इसमें शामिल खुफिया डॉक्यूमेंट को जब्त करने का सामना करना पड़ सकता है. सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि अभी उनपर केवल आरोप है और दोषी साबित होने तक टेलिस को निर्दोष माना जाएगा.

कौन हैं एशले जे टेलिस?

एशले जे टेलिस को लंबे समय से दक्षिण एशियाई सुरक्षा और अमेरिका-भारत संबंधों पर वाशिंगटन के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स में से एक माना जाता है. उन्होंने अमेरिकी सरकार के भीतर कई बड़ी भूमिकाओं में काम किया है. वो राजनीतिक मामलों के अंडर सेक्रेटरी के वरिष्ठ सलाहकार भी रहे हैं, जहां उन्होंने अमेरिका-भारत नागरिक परमाणु समझौते पर बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. 

उन्होंने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के विशेष सहायक और रणनीतिक योजना और दक्षिण पश्चिम एशिया के सीनियर डायरेक्टर के रूप में भी काम किया है.

अपनी सरकारी सेवा से पहले, टेलिस ने RAND Corporation में एक वरिष्ठ नीति विश्लेषक (पॉलिसी एनालिस्ट) और प्रोफेसर के रूप में काम किया है. उन्होंने न्यूक्लियर ट्रांजिशन इन सदर्न एशिया और रिवाइजिंग यूएस ग्रैंड स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स चाइना जैसी किताबे लिखी हैं. वह अन्य पेशेवर निकायों के अलावा काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज के सदस्य हैं.

अमेरिकी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, जांचकर्ता चीनी अधिकारियों के साथ टेलिस की कथित बातचीत की भी जांच कर रहे हैं. हालांकि अभी यह नहीं कहा जा रहा कि उन्होंने कोई जासूसी की है. अभियोजकों का कहना है कि खुफिया डॉक्यूमेंट को अपने पास रखने से फेडरल सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है.

Ashley Tellis, India US Relation, US Defense Department
