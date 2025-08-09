Raksha Bandhan 2025: श्रेयस से लेकर सूर्यकुमार यादव तक, भारतीय खिलाड़ियों ने मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार

Raksha Bandhan 2025 : देश में भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. खेल जगत भी इससे अछूता नहीं है. कई खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया है. जिसमें टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का नाम प्रमुख है. 30 वर्षीय अय्यर ने अपनी बहन के साथ एक खास तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, 'हैप्पी रक्षाबंधन.'

श्रेयस अय्यर ने मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार

Shreyas Iyer celebrating the Raksha Bandhan with his sister. ❤️ pic.twitter.com/tk5VuHmhpl — Johns. (@CricCrazyJohns) August 9, 2025

श्रेयस अय्यर ही नहीं मौजूदा समय में टी20 फॉर्मेट के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी रक्षाबंधन के त्यौहार को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक तस्वीर में उन्हें अपनी बहन से रक्षा बंधवाने के बाद मिठाई खिलाते हुए देखा जा सकता है.

Suryakumar Yadav celebrating the Raksha Bandhan. 💙 pic.twitter.com/IWGm8oblFB — Johns. (@CricCrazyJohns) August 9, 2025

इंडियन प्रोफेशनल शूटर मनु भाकर ने भी अपने भाई के साथ एक तस्वीर साझा की है. जिसमें भाई बहन का अनूठा प्यार नजर आ रहा है. खास तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने लिखा है, 'फ्री थेरेपिस्ट, full-time irritator. #Rakshabandhan.'

क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन का पर्व?

सवाल उठता है कि रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है और ये कब शुरू हुआ? अगर नहीं पता तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं. पौराणिक कथाओं के मुताबिक रक्षाबंधन का त्यौहार द्वापर युग से चला आ रहा है.

भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्ण और सुभद्रा द्वारा इस पर्व के शुरुआत की पहली कथा सामने आती है. भाई बहन का यह खास त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है.

खास त्यौहार पर बहनें अपने भाई की दाईं कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और रक्षा की कामना करती हैं. इस दौरान भाई भी उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाते हैं और खास मौके पर उन्हें कुछ गिफ्ट उपहार में देते हैं.

यह भी पढ़ें- वसीम अकरम या जसप्रीत बुमराह, कौन है महान गेंदबाज? वकार यूनुस ने आकाश चोपड़ा को बताया