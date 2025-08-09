विज्ञापन
Raksha Bandhan 2025: श्रेयस से लेकर सूर्यकुमार यादव तक, भारतीय खिलाड़ियों ने मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार

Raksha Bandhan 2025: देश के कई खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से रक्षाबंधन के त्यौहार को सेलिब्रेट किया है.

Read Time: 2 mins
Raksha Bandhan 2025: श्रेयस से लेकर सूर्यकुमार यादव तक, भारतीय खिलाड़ियों ने मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार
रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हुए सूर्यकुमार यादव
  • रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में भाई बहन के प्रेम और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में हर्षोल्लास से मनाया जाता है
  • टीम इंडिया के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने अपनी बहन के साथ एक तस्वीर साझा कर रक्षाबंधन की बधाई दी है
  • टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी रक्षाबंधन पर अपनी बहन को राखी बांधकर मिठाई खिलाई और खुशी जताई है
Raksha Bandhan 2025: देश में भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. खेल जगत भी इससे अछूता नहीं है. कई खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया है. जिसमें टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर का नाम प्रमुख है. 30 वर्षीय अय्यर ने अपनी बहन के साथ एक खास तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, 'हैप्पी रक्षाबंधन.'

श्रेयस अय्यर ने मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार

श्रेयस अय्यर ही नहीं मौजूदा समय में टी20 फॉर्मेट के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी रक्षाबंधन के त्यौहार को काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक तस्वीर में उन्हें अपनी बहन से रक्षा बंधवाने के बाद मिठाई खिलाते हुए देखा जा सकता है.

इंडियन प्रोफेशनल शूटर मनु भाकर ने भी अपने भाई के साथ एक तस्वीर साझा की है. जिसमें भाई बहन का अनूठा प्यार नजर आ रहा है. खास तस्वीर को साझा करते हुए उन्होंने लिखा है, 'फ्री थेरेपिस्ट, full-time irritator. #Rakshabandhan.'

क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन का पर्व?

सवाल उठता है कि रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है और ये कब शुरू हुआ? अगर नहीं पता तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं. पौराणिक कथाओं के मुताबिक रक्षाबंधन का त्यौहार द्वापर युग से चला आ रहा है.

भगवान विष्णु के आठवें अवतार कृष्ण और सुभद्रा द्वारा इस पर्व के शुरुआत की पहली कथा सामने आती है. भाई बहन का यह खास त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है.

खास त्यौहार पर बहनें अपने भाई की दाईं कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और रक्षा की कामना करती हैं. इस दौरान भाई भी उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाते हैं और खास मौके पर उन्हें कुछ गिफ्ट उपहार में देते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

