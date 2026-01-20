विज्ञापन
VIDEO: क्रिस वोक्स ने पाकिस्तानी गेंदबाज का कर दिया करियर बर्बाद, हारी हुई बाजी कर लिया अपने नाम

Bangladesh Premier League 2026: बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2026 का एलिमिनेटर मुकाबला रंगपुर राइडर्स और सिलहट टाइटंस के बीच खेला गया. जहां सिलहट की टीम वोक्स के आखिरी गेंद पर छक्के के बदौलत जीत हासिल करने में कामयाब रही.

क्रिस वोक्स ने आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपनी टीम को दिलाई जीत
  • रंगपुर राइडर्स ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में नौ विकेट पर 111 रन बनाए थे
  • महमूदुल्लाह ने 26 गेंदों में 33 और खुशदिल शाह ने 19 गेंदों में 30 रन बनाए थे
  • सिलहट टाइटंस ने 44 रन तक चार विकेट गंवाने के बाद सैम बिलिंग्स और मेहदी हसन मिराज के साथ मुकाबला बनाए रखा था
Bangladesh Premier League 2026: बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2026 (Bangladesh Premier League 2026) का एलिमिनेटर मुकाबला मंगलवार (20 जनवरी) को रंगपुर राइडर्स और सिलहट टाइटंस के बीच ढाका में खेला गया. जहां सिलहट की टीम आखिरी गेंद पर क्रिस वोक्स के छक्के से जीत हासिल करने में कामयाब रही. इस रोमांचक मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रंगपुर राइडर्स की टीम 20 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 111 रन बनाने में कामयाब हुई थी. छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए महमूदुल्लाह सर्वोच्च स्कोरर रहे. जिन्होंने 26 गेंद में 33 रनों का योगदान दिया. उनके अलावा पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए खुशदिल शाह 19 गेंद में 30 रन बनाने में कामयाब रहे. बाकी के अन्य बल्लेबाज सिलहट के गेंदबाजों के सामने हमेशा जुझते हुए ही नजर आए. 

सिलहट का हाल भी रहा बेहाल 

रंगपुर राइडर्स की तरफ से जीत के लिए मिले 112 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए सिलहट टाइटंस का भी हाल बेहाल रहा. 44 रन तक के स्कोर पर टीम ने अपने चार अहम विकेट गंवा दिए थे. मगर सैम बिलिंग्स (30) और कैप्टन मेहदी हसन मिराज (18) के जुझारू पारियों के बदौलत टीम मैच में बनी रही. सिलहट को आखिरी ओवर में जीत के लिए नौ रनों की दरकार थी. बल्लेबाजी के लिए मैदान में मोईन अली और क्रिस वोक्स मौजूद थे. वहीं विपक्षी टीम की तरफ से आखिरी ओवर की जिम्मेदारी फहीम अशरफ ने संभाली. 

आखिरी ओवर का रोमांच 

अशरफ के पहली गेंद पर मोईन अली ने दो रन बटोरा. उसके बाद अगली दो गेंदें डॉट रही. चौथी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में अली आउट हो गए. अल इस्लाम ने उनका शानदार कैच पकड़ा. अली के आउट होने के बाद क्रीज पर आए खलील अहमद ने पांचवीं गेंद पर सिंगल लेते हुए वोक्स को स्ट्राइक दिया. जहां आखिरी गेंद पर छक्का लगाते हुए वोक्स ने अपनी टीम को जीत दिला दिया. 

बल्लेबाजी से गेंदबाजी में हिट रहे वोक्स

बल्लेबाजी से पहले वोक्स गेंदबाजी में भी हिट रहे. टीम के लिए उन्होंने कुल चार ओवरों का स्पेल डाला. इस बीच 3.75 की इकॉनमी से 15 रन खर्च करते हुए दो विकेट चटकाने में कामयाब रहे. इसके अलावा बल्लेबाजी में आठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए चार गेंद में नाबाद 10 रनों का योगदान दिया.

