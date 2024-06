''अब मेरे घर'', श्रीलंका क्रिकेट में आया भूचाल, महेला जयवर्धने के बाद टीम के ''गुरु'' ने भी दिया इस्तीफा

Sri Lanka Coach Chris Silverwood Resigns: श्रीलंका क्रिकेट टीम से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. सलाहकार पद से महेला जयवर्धने के इस्तीफा देने के बाद टीम के मुख्य कोच क्रिस सिल्वरवुड ने भी टीम का साथ छोड़ दिया है. 49 वर्षीय दिग्गज ने अपने परिवार का हवाला देते हुए हेड कोच के पद से रिजाइन दिया है.

इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ने रिजाइन देते हुए अपनी भावना भी जाहिर की है. श्रीलंका क्रिकेट की तरफ से एक पोस्ट में बताया गया है, ''क्रिस सिल्वरवुड ने श्रीलंका क्रिकेट टीम के हेड पोस्ट से रिजाइन कर दिया है. उन्होंने अपनी कुछ निजी कारणों का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है. उनका मानना है कि कोच के पद पर रहते हुए वह उन्हें अपने परिवारजनों से दूर रहना पड़ता है.''

Mr. Chris Silverwood, head coach of the national team, has tendered his resignation from the position, citing personal reasons.



