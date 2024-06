''अगली बार हम'', राशिद खान के पोस्ट ने फैंस के बीच मचाई खलबली, विश्व क्रिकेट में कर दिया बड़ा ऐलान

Rashid Khan Big Statement: आखिरी टी20 वर्ल्ड कप 2024 से अफगानिस्तान की विदाई हो चुकी है. टूर्नामेंट में बने रहने के लिए उसे आज (27 जून) दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत हासिल करनी थी, लेकिन पूरी टीम प्रोटियाज के सामने बल्लेबाजी के दौरान तास के पत्तों की तरह बिखर गई. वहीं अफगान टीम की तरफ से मिले 57 रनों के छोटे से लक्ष्य को अफ्रीकी टीम ने महज 1 विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लाख जद्दोजहद के बाद मिली हार से कप्तान राशिद खान काफी दुखी नजर आए. मैच के बाद उन्होंने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट से अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं. यहां वह काफी दुखी नजर आ रहे हैं. उन्होंने पोस्ट में अपनी भावनाएं भी जाहिर कि हैं.

We will always remember this #T20WorldCup !



The fight put ahead by each and every one of this team is commendable and I'm really proud of all of us! 🇦🇫



We will continue to build from here and comeback with more grit in the next one 💪



Thank you to each and everyone who… pic.twitter.com/MbzdTSlROR