'तीनों ही असाधारण थे लेकिन किस्मत ने...' चेतेश्वर पुजारा ने चुने भारतीय क्रिकेट के टॉप 3 सबसे अंडररेडेट खिलाड़ी

Cheteshwar Pujara picks three most underrated Player in Test Cricket: भारत के टेस्ट दिग्गज चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) ने भारतीय क्रिकेट के तीन अंडररेडेट खिलाड़ियों के बारे में चर्चा की है. पुजारा ने कहा है कि ये तीनों खिलाड़ी असाधारण थे लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया. बता दें कि पुजारा ने हार ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है. भारतीय टेस्ट दिग्गज बल्लेबाज पुजारा ने स्पोर्ट्स टूडे के साथ बात करते हुए तीन खिलाड़ियों के नाम का जिक्र किया है. पुजारा ने मुरली विजय, भुवनेश्वर कुमार और ऋद्धिमान सारा को भारतीय क्रिकेट का अंडररेटेड खिलाड़ी करार दिया और साथ ही मुरली विजय को पुजारा ने अंडररेटेड खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल किया है. (Cheteshwar Pujara has named three most underrated player)

पुजारा ने सबसे पहले अंडररेटेड खिलाड़ियों को लेकर बात की और कहा, "अगर मुझे चुनना हो तो मैं मुरली विजय, रिद्धिमान साहा और भुववनेश्वर कुमार (Cheteshwar Pujara on Bhuvneshwar Kumar) का नाम लूंगा. क्योंकि तीनों ही असाधारण खिलाड़ी थे. दुर्भाग्य से, भुवी चोटिल हो गए और वह लंबे समय तक टेस्ट मैच नहीं खेल सके. लेकिन वह एक असाधारण गेंदबाज थे.

इसके बाद पुजारा ने ऋद्धिमान साहा (Cheteshwar Pujara on Wriddhiman Saha) को लेकर भी बात की और कहा, "साहा एक बेहतरीन विकेटकीपर और बल्लेबाज रहे हैं, लेकिन उनका जन्म ऐसे युग में हुआ था जब धोनी कप्तान थे और उसके बाद उन्हें भारतीय टीम के लिए खेलने का मौका नहीं मिला, इसके बाद ऋषभ पंत भी टीम में आए, इसलिए वह चूक गए .पुजारा ने इसके साथ-साथ मुरली विजय को भी भारत का अंडररेडेट खिलाड़ी और अपने समय का बेस्ट टेस्ट ओपनर करार दिया है.

Photo Credit: AFP

विजय को लेकर पुजारा ने कहा, "विजय एक बेहतरीन सलामी बल्लेबाज हैं. मुझे लगता है कि मैंने जितने भी सलामी बल्लेबाजों के साथ क्रिकेट खेला है, उनमें से वह सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि अगर आप नंबर तीन के खिलाड़ी हैं तो आप अपने बेहतरीन सलामी बल्लेबाज को देखना चाहते हैं. मैंने विजय के साथ कई शानदार साझेदारियां की हैं और वह मेरी ओर से देखे गए सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सलामी बल्लेबाजों में से एक हैं." (Cheteshwar Pujara on Murali Vijay)