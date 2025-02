Champions Trophy: बल्लेबाजों ने ली राहत की सांस, यह खतरनाक अफगानी स्पिनर हुआ चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर

Allah Ghazanfar ruled out From Champions Trophy: पाकिस्तान और यूएई में होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत से पहले अफगानिस्तान को बड़ा झटका लगा है. 18 साल के जादूगर अल्लाह ग़ज़नफ़र चोटिल होने के चलते चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं. अल्लाह ग़ज़नफ़र लगभग चार महीने के लिए एक्शन से दूर हैं. ऐसे में यह मुंबई इंडियंस के लिए भी झटका है.

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुधवार को ऐलान किया कि टूर्नामेंट के लिए अफगानिस्तान की 15 सदस्यीय टीम में गजनफर की जगह नांग्याल खरोती को शामिल किया गया है. अल्लाह ग़ज़नफ़र को लेकर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मिस्ट्री स्पिनर को एल4 वर्टिब्रा में इंजरी हुई है. उन्हें यह चोट अफगानिस्तान के जिम्बाब्वे दौरे के दौरान लगी थी.

🚨 INJURY UPDATE 🚨



Afghanistan's young spin-bowling sensation, AM Ghazanfar, has been ruled out of the ICC Champions Trophy due to a fracture in the L4 vertebra, specifically in the left pars interarticularis. He sustained the injury during Afghanistan's recently held tour… pic.twitter.com/g0ALWe7HVe