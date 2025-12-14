IND Under-19 vs PAK Under-19: पाकिस्तान की खैर नहीं! भारत के ये 3 बल्लेबाज उनके गेंदबाजों का बिगाड़ेंगे हुलिया

IND Under-19 vs PAK Under-19, Under-19 Asia Cup 2025: अंडर 19 एशिया कप 2025 के 5वें मुकाबले में आज (14 दिसंबर 2025) भारत अंडर-19 टीम की भिड़ंत पाकिस्तान अंडर-19 टीम के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह रोमांचक मुकाबला आईसीसीए दुबई में खेला जाएगा. भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि इस मुकाबले में भी ब्लू टीम को जीत नसीब होगी. पाकिस्तान अंडर-19 टीम के खिलाफ अगर देश के इन तीन धुरंधरों का बल्ला चलता है तो फैंस की उम्मीदें हकीकत में भी बदल जाएंगी. जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

वैभव सूर्यवंशी

पाकिस्तान अंडर-19 टीम के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चला तो भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित है. पिछले मुकाबले में 14 वर्षीय बल्लेबाज ने संयुक्त अरब अमीरात अंडर-19 टीम के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 171 रनों की शतकीय पारी खेली थी. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 9 चौके और 14 खूबसूरत छक्के देखने को मिले थे. फैंस को पाकिस्तान के खिलाफ भी वैभव से ऐसे ही विस्फोटक पारी की उम्मीद है.

विहान मल्होत्रा

विहान मल्होत्रा भी संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ प्रचंड लय में नजर आए थे. चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने केवल 55 गेंदों में 69 रन ठोक हर किसी को अपना दीवाना बना दिया था. इस दौरान फैंस को उनके बल्ले से 7 चौके और 1 छक्का देखने को मिला था. अगर आज के मुकाबले में विहान का बल्ला चला तो भारतीय टीम एक बार फिर से जीत का स्वाद चख सकती है.

आयूष म्हात्रे

पिछले मुकाबले में जरूर आयूष म्हात्रे सस्ते में पवेलियन लौट गए थे. मगर उनकी काबिलियत से हर कोई अच्छी तरह वाकिफ है. क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि हाई वोल्टेज मुकाबले में आयूष का बल्ला जमकर चलेगा और वह टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे.

