विवियन रिचर्ड्स नहीं, ब्रायन लारा ने इस खिलाड़ी को बताया विश्व क्रिकेट में अब तक का सबसे महान क्रिकेटर

Brian Lara on Sir Garfield Sobers: दुनिया के महान बल्लेबाज में से एक रहे ब्रायन लारा (Brian Lara) का एक पोस्ट खूब वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो तक का सबसे महान क्रिकेटर मानते हैं. दरअसल, पिछले दिनों 28 जुलाई को वेस्टइंडीज के महान खिलाड़ी रहे सर गैरी सोबर्स (Sir Garry Sobers) का बर्थडे थे. उनके बर्थडे पर लारा ने सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट शेयर किया और सोबर्स को विश्व क्रिकेट का सबेस महान क्रिकेटर करार दिया. सोशल मीडिया पोस्ट में लारा ने सोबर्स की तारीफ की और लिखा है कि वो ही ऐसे क्रिकेटर रहे हैं जिनके कारण उन्होंने भी क्रिकेट खेलने का सपना देखा था.

अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लारा ने सर गैरी सोबर्स को लेकर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, उन्होंने लिखा, "मेरे लिए, सर गैरी न केवल अब तक के सबसे महान क्रिकेटर हैं, बल्कि बारबाडोस के जीवित राष्ट्रीय नायकों में से एक भी हैं. उनके सान्निध्य में होना इतिहास के साथ बैठना, गरिमा और प्रतिभा को उसके सबसे मानवीय रूप में देखना है. "

लारा ने आगे लिखा, "त्रिनिदाद में एक युवा के रूप में, वे एक ऐसे अप्रतिम व्यक्तित्व थे जिनका अनुकरण करने का मैंने सपना देखा था. बाद में, जब मुझे स्वयं मैरून कैप पहनने का सम्मान मिला, तो मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने कितना कुछ किया है. उन्होंने वेस्टइंडीज क्रिकेट को कितनी ऊंचाई तक पहुंचाया और उन्होंने कितनी गहराई से हमें प्रेरित किया." (Gary Sobers: Arguably the Greatest Cricketer)

सर गैरी ने जो हासिल किया वह अतुलनीय है- लारा

कैरेबियन दिग्गज लारा ने अपने पोस्ट में आगे लिखा, "सर गैरी ने जो हासिल किया वह अतुलनीय है, लेकिन उससे भी ज़्यादा गहरा यह है कि वे कैसे देते रहते हैं..अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी विनम्रता और कैरेबियाई लोगों के रूप में हम जो हैं उस पर अपने अटूट गर्व के माध्यम से. हमारी बातचीत, चाहे हल्की-फुल्की हो या गहरी, ऐसे पल हैं जिन्हें मैं हमेशा संजो कर रखूंगा. वे आज भी मेरे लिए एक मार्गदर्शक हैं".

ब्रायन लारा का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. बता दें कि Sir Garry Sobers ने अपने करियर में 93 टेस्ट मैच खेले और कुल 8032 रन बनाने में सफल रहे. गैरी सोबर्स ने टेस्ट में 26 शतक और 30 अर्धशतक जमाने में सफलता हासिल की.

हाथ में छह उंगलियों के साथ जन्म

गैरी सोबर्स का जन्म हाथ में 6-6 उंगलियों के साथ हुआ था. 6-6 उंगलियां होने की वजह से उन्हें कोई परेशानी नहीं होती थी. उन्होंने अपना पहला क्रिकेट मैच 11 उंगलियों के साथ खेला था. बची हुई अतिरिक्त उंगली को सोबर्स के 14 साल की उम्र में एक तेज़ चाकू से काट दिया गया.

6 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज

गैरी सोबर्स प्रथम श्रेणी क्रिकेट में एक ओवर में लगातार छह गेंदों पर छह छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज थे. उन्होंने 1968 में यह कारनामा इंग्लिश काउंटी में नॉटिंघमशायर की ओर से खेलते हुए ग्लेमॉरगन के खिलाफ किया था. सोबर्स ने मैलकम नैश के ओवर की 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए थे.