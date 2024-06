Team India Opening Pair: ओपनिंग जोड़ी में होगा बदलाव!, रोहित और विराट को लेकर ब्रायन लारा के बयान ने विश्व क्रिकेट में मचा दी हलचल

Brian Lara on Rohit and Virat As Opening Pair: वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर ब्रायन लारा ने भारत की सलामी जोड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली (Brian Lara on Rohit and Virat Opening Pair) का समर्थन किया है और टीम से मौजूदा टी20 विश्व कप (T20 WC 2024) में उनके संघर्ष के बावजूद इस स्टार जोड़ी के साथ बने रहने का आग्रह किया है. भारत की सलामी जोड़ी सुर्खियों में रही है, जिसमें कोहली (Virat Kohli as Opener in T20 WC 2024) का प्रदर्शन काफी खराब रहा है. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अब तक टूर्नामेंट में 1, 4 और 0 का स्कोर बनाया है. इस बीच, रोहित (Rohit Sharma in T20 WC 2024) ने आयरलैंड के खिलाफ शानदार अर्धशतक (37 गेंदों पर 52 रन) के साथ अभियान की शुरुआत की, लेकिन बाद के मैचों में वह इसका फायदा उठाने में विफल रहे और केवल 13 और 3 रन ही बना सके इन असफलताओं के बावजूद लारा का मानना ​​है कि सलामी जोड़ी में बदलाव करने से टीम का संतुलन बिगड़ सकता है और उन्होंने स्थिरता के महत्व पर जोर दिया, खासकर शीर्ष आर्डर में.

लारा ने स्टार स्पोर्ट्स पर बातचीत में कहा

"भारत के पास बाएं-दाएं ओपनिंग पार्टनरशिप खेलने का विकल्प था. उन्होंने दो बेहतरीन खिलाड़ियों को चुना, दो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपनी-अपनी फ्रैंचाइजी के लिए भी भारत के लिए शानदार प्रदर्शन किया है, कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली. मुझे लगता है कि उन्हें इसी पर टिके रहना चाहिए. अगर आप शीर्ष पर बदलाव करते हैं, तो विराट कोहली को थोड़ा नीचे आना होगा, और इससे चीजें बिगड़ सकती हैं." विंडीज के इस महान खिलाड़ी ने इस जोड़ी की अंततः अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता पर अपना भरोसा जताया.

रोहित और विराट की जोड़ी पर लारा ने कहा

"मेरा मानना ​​है कि भारत के पास जो संयोजन है, भारत को उन दोनों का समर्थन करना चाहिए. किसी समय, वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे. यूएसए में बल्लेबाजी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी. मुझे नहीं लगता कि आप बदलाव करना शुरू कर देते हैं, खासकर तब जब आप जीत रहे हों," उन्होंने कहा. सुपर 8 चरणों में भारत की यात्रा न्यूयॉर्क में यूएसए पर सात विकेट की शानदार जीत से चिह्नित हुई. भारतीय गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन करते हुए सह-मेजबान टीम को निर्धारित 20 ओवरों में 110/8 के मामूली स्कोर पर रोक दिया.' इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने 49 गेंदों पर नाबाद 50 रन बनाकर भारत को 18.2 ओवरों में जीत दिला दी.

भारत शनिवार को फ्लोरिडा के लॉडरहिल में सेंट्रल ब्रोवार्ड रीजनल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड में अपने आखिरी ग्रुप चरण में कनाडा से भिड़ेगा.