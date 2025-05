'मेरे नजर में..', दुनिया का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है, नाम जानरक हैरत होगी, ब्रेट ली ने बताया

Who is the best captain in world cricket currently: दुनिया के बेहतरीन गेंदबाज में से एक रहे ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज ब्रेट ली (Brett Lee on best captain in world cricket) ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसे वो वर्तमान क्रिकेट में दुनिया का बेस्ट कप्तान मानते हैं. ब्रेट ली ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए बेस्ट कप्तान को लेकर अपनी राय दी है. ऑस्ट्रेलिया के लिए 310 टेस्ट विकेट लेने वाले ली ने पैट कमिंस को दुनिया का बेस्ट कप्तान माना है. पैट कमिंस को लेकर ब्रेट ली ने कहा, "वैसे तो दुनिया भर में कई अच्छे कप्तान हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने जो कुछ करीब से देखा है, उसके हिसाब से मुझे पैट कमिंस के बारे में कहना होगा, कमिंस वर्तमान क्रिकेट में सबसे बेस्ट कप्तान हैं".

ब्रेट ली ने कहा, "जब उन्होंने शुरुआत की थी, तो मुझे लगा था कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के स्ट्राइक गेंदबाज के रूप में पैट कमिंस के लिए यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी. मेरा मानना ​​है कि कप्तानी ने उन्हें और भी बेहतर गेंदबाज बना दिया है, वह लगातार मजबूत होते जा रहे हैं, वह हमेशा से एक स्मार्ट कप्तान रहे हैं. उनके पास क्रिकेट और सामान्य रूप से जीवन के बारे में हमेशा बहुत अच्छे विचार रहे हैं, मुझे लगता है कि वह एक शानदार कप्तान हैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से मैंने जो कुछ करीब से देखा है, उसके हिसाब से पैट कमिंस बेस्ट है." (Brett Lee on best captain Pat Cummins)

पैट कमिंस के कप्तानी रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो (Pat Cummins Captaincy Record in All Formats: IPL, Test, ODI) ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने अबतक 33 टेस्ट मैच में कप्तानी की है जिसमें 20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है. इसके अलावा 7 मैच में टीम को हार का सामना करना पड़ा है.

इसके अलावा वनडे में कमिंस ने अबतक 17 मैचों में कप्तानी की है. इस दौरान 13 में ऑस्ट्रेलियाई टीम को जीत मिली है. चार मैचों में ऑस्ट्रेलियाई टीम को हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, आईपीएल में भी कमिंस की कप्तानी चर्चा का विषय रही है. हालांकि इस सीजन यानी आईपीएल 2025 में हैदराबाद की टीम को प्लेऑफ में पहुंचाने में नाकाम रहे हैं.