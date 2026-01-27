T20 World Cup इतिहास के वो 5 बल्लेबाज, जिन्होंने एक मैच में खेली है सबसे बड़ी पारी

आईसीसी टी20 वर्ल्‍ड कप 2026 के आगाज में गिनती के महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. सभी टीमें आगामी सीजन के लिए जमकर मेहनत कर रही हैं. टूर्नामेंट का आगाज अगले महीने सात फरवरी से हो रहा है. पहले ही दिन कुल तीन मैच खेले जाएंगे. जिसमें पहली भिड़ंत पाकिस्तान की नीदरलैंड क्रिकेट के साथ है. वहीं दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम स्कॉटलैंड का मुकाबला करेगी. तीसरे मैच में भारतीय टीम की भिड़ंत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है. टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आठ मार्च को खेला जाएगा. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आगाज हो. उससे पहले बात करें टी20 वर्ल्‍ड कप इतिहास के उन पांच बल्लेबाजों के बारे में जिन्होंने एक मैच में सबसे बड़ी पारी खेली है, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

ब्रेंडन मैकुलम

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकुलम के नाम टी20 वर्ल्‍ड कप के एक मुकाबले में व्यक्तिगत सर्वोच्च स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. टी20 वर्ल्ड कप 2012 के ग्रुप डी का एक मुकाबला बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था. जहां उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 58 गेंदों में 123 रन ठोक डाले थे. जिसके परिणामस्वरूप कीवी टीम यह मुकाबला 59 रनों से अपने नाम करने में कामयाब हुई थी.

क्रिस गेल

दूसरे स्थान पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल का नाम आता है. जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आतिशी बल्लेबाजी करते हुए जोहान्सबर्ग में मात्र 57 गेंदों में 117 रन कूट डाले थे. हालांकि, गेल की इस पारी के बावजूद वेस्टइंडीज की टीम को शिकस्त का सामना करना था. प्रोटियाज टीम ने 206 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुकाबला को अपने नाम कर लिया था.

एलेक्स हेल्स

तीसरे स्थान पर एलेक्स हेल्स का नाम आता है. इंग्लिश क्रिकेटर ने टी20 वर्ल्ड कप 2014 में श्रीलंका के खिलाफ शतक जड़ते हुए हर किसी को हैरान कर दिया था. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चटगांव स्थित जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में खेला गया था. जहां उन्होंने महज 64 गेंदों में नाबाद 116 रन ठोक डाले थे. परिणाम यह रहा कि इंग्लिश टीम ने 19.2 ओवर में 190 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया.

अहमद शहजाद

टी20 वर्ल्ड कप 2014 का एक मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच शेर बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला गया था. जहां पाकिस्तानी बल्लेबाज अहमद शहजाद 62 गेंद में नाबाद 111 रन बनाने में कामयाब हुए थे.

इस रोमांचक मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 190-5 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसका पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम 140-7 रनों पर ढेर हो गई. इस तरह यह मैच पाक टीम 50 रनों से अपने नाम करने में कामयाब रही.

रिली रोसो

खास लिस्ट में पांचवें पायदान पर दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज रिली रोसो काबिज हैं. 2022 टी वर्ल्ड कप में उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 56 गेंदों में 109 रन बनाए थे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से सात चौके और आठ छक्के देखने को मिले थे.

