अनाया बांगर की 10 फोटो, 5वीं में पिता संजय बांगर संग दिखेंगी राइज एंड फॉल की कंटेस्टेंट

पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर के बेटे आर्यन बांगर अपने लुक ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर सुर्खियों में है, वो अपना जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करवा कर आर्यन से अनाया बन गए. आइए आपको दिखाते हैं उनकी 10 तस्वीरें.

अनाया बांगर की 10 फोटो, 5वीं में पिता संजय बांगर संग दिखेंगी राइज एंड फॉल की कंटेस्टेंट
अनाया बांगर की 10 फोटो
नई दिल्ली:

पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर के बेटे आर्यन बांगर भी उन्हीं की तरह क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियों में हैं. दरअसल, संजय बांगर के बेटे आर्यन ने जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करवा लिया हैं और अब वो आर्यन से अनाया बन गई हैं. सोशल मीडिया पर अनाया की ढेर सारी तस्वीरें वायरल होती हैं, उन्हीं में से 10 तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आए, जिसमें उनका आर्यन से अनाया तक का सफर आपको नजर आएगा. 

अनाया बांगर एक ट्रांस महिला हैं, पहले उनका नाम आर्यन बांगर था. लेकिन उन्होंने अपने जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन सर्जरी करवा कर नई पहचान बनाई. 

अनाया बांगर का जन्म 26 दिसंबर 2000 को हुआ, संजय बांगर के एक और बेटे अथर्व बांगर भी हैं. 

अनाया बांगर जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आर्यन बांगर थे जो सरफराज खान और यशस्वी जायसवाल जैसे क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेट खेलते थे. हालांकि, उन्होंने कई क्रिकेटर्स पर अश्लील मैसेज भेजने के आरोप भी लगाए थे.

अनाया बांगर भी जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले अपने पिता की तरह एक क्रिकेटर थे और अंडर-19 क्रिकेट खेला करते थे. 

जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करवाने के बाद से अनाया बांगर ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है और इंडस्ट्री में नाम कमाने में लगी हुई हैं. 

अनाया बांगर राइज एंड फॉल गेम शो में नजर आ रही हैं, जो एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो रहा है. इसमें भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनश्री वर्मा भी दिखाई देंगी.

अनाया बांगर क्रिकेट भी खेलना चाहती हैं, उन्होंने बीसीसीआई और आईसीसी को एक लेटर लिखकर वूमेंस क्रिकेट में एंट्री की गुहार लगाई.

अनाया बांगर सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके चार लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिनके लिए वो अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. 

रिपोर्ट्स के अनुसार, अनाया बांगर को बिग बॉस 19 के लिए भी अप्रोच किया गया था. हालांकि, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान क्लियर कहा कि वो अभी इसके लिए तैयार नहीं है और अपने करियर के लिए और ऑप्शन तलाश रही हैं. 

एक ट्रांस वूमेन होने के नाते अनाया बांगर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनके फैमिली मेंबर्स भी पहले उन्हें सपोर्ट नहीं करते थे.

Anaya Bangar, Anaya Bangar Photos
