SPF दावा सिर्फ दिखावा? 16 ब्रांड्स के सनस्क्रीन फेल, क्या आपका भी है इनमें शामिल?

SPF Test Failed Sunscreens: सोचिए, आपने बीच पर धूप से बचने के लिए महंगा सनस्क्रीन लगाया और फिर भी आपकी स्किन जल गई. यह सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में सामने आई चौंकाने वाली हकीकत है. हाल ही में हुए टेस्ट में पता चला कि बाज़ार में बिक रहे कई नामी सनस्क्रीन अपने दावों पर खरे ही नहीं उतरे.

20 सनस्क्रीन का टेस्ट, 16 हुए फेल (Ultra Violette Lean Screen removed)

ऑस्ट्रेलियाई संस्था CHOICE ने 20 पॉपुलर सनस्क्रीन प्रॉडक्ट्स का स्वतंत्र लैब में परीक्षण कराया. नतीजा चौंकाने वाला रहा...16 सनस्क्रीन अपने लिखे हुए SPF दावों तक भी नहीं पहुंच पाए. इनमें कई बड़े ब्रांड्स शामिल हैं, जिन्हें लोग सालों से भरोसे के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं.

Photo Credit: pexels

किन ब्रांड्स ने पास किया टेस्ट? (sunscreen scandal Australia)

20 में से सिर्फ 4 सनस्क्रीन ने अपने दावे सही साबित किए:-

Cancer Council Kids Sunscreen SPF 50+ – असली SPF 52

La Roche-Posay Anthelios Wet Skin Sunscreen SPF 50+ – SPF 72

Mecca Cosmetica To Save Body SPF 50+ – SPF 51

Neutrogena Ultra Sheer Body Lotion SPF 50 – SPF 56

बुरी तरह फेल हुए ये प्रॉडक्ट्स (sunscreen safety Australia)

सबसे बड़ा झटका Ultra Violette Lean Screen SPF 50+ से लगा, जिसका दावा 50+ था लेकिन टेस्ट में निकला सिर्फ SPF 4. यहां तक कि दूसरी लैब टेस्टिंग में भी रिज़ल्ट SPF 5 आया. इसी कारण ब्रांड ने इस प्रॉडक्ट को बाज़ार से हटाने का ऐलान किया. इसके अलावा कई अन्य ब्रांड्स जैसे Banana Boat, Bondi Sands, Aldi Ombra, Cancer Council Ultra, Nivea और Sun Bum भी अपने SPF दावे पूरे नहीं कर पाए.

Photo Credit: Canva

कंपनियों का जवाब और कार्रवाई (sunscreen brands under investigation)

कई ब्रांड्स ने इन नतीजों से असहमति जताई और अपने लैब सर्टिफिकेट दिखाए, लेकिन लगातार असंगत रिज़ल्ट्स के बाद Ultra Violette ने Lean Screen को मार्केट से हटाकर ग्राहकों को रिफंड और वाउचर देने की घोषणा की. वहीं, Naked Sundays ने भी अपना Collagen Glow Mineral Sunscreen सेल से अस्थायी तौर पर रोक दिया है.

क्यों बढ़ी चिंता? (sunscreen test Australia)

ऑस्ट्रेलिया में हर तीन में से दो लोग ज़िंदगी में कभी न कभी स्किन कैंसर से जूझते हैं. ऐसे में सही SPF वाला सनस्क्रीन लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है. अगर कंपनियां गलत दावे कर रही हैं, तो ये सिर्फ ग्राहकों के पैसे की बर्बादी नहीं, बल्कि उनकी सेहत से सीधा खिलवाड़ है.

Photo Credit: Canva

आगे क्या होगा? (CHOICE sunscreen test)

CHOICE ने इस रिपोर्ट को TGA (Therapeutic Goods Administration) और ACCC (Australian Competition and Consumer Commission) तक पहुंचाया है. अब मांग है कि सरकार खुद स्वतंत्र जांच कराए और यह सुनिश्चित करे कि उपभोक्ता को वही सुरक्षा मिले जिसका वादा पैकेजिंग पर लिखा है.

