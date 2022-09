टीम इंडिया को एक और बड़ा झटका, Jasprit Bumrah टी20 वर्ल्ड कप 2022 से हुए बाहर, Report

बुमराह ने पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में वापसी की थी, जिसमें उन्होंने दो मैच खेले जरूर थे, लेकिन वह प्रदर्शन के लिहाज से भी असरहीन दिखे, तो पूरी तरह फिट भी नहीं दिखे. तभी से बुमराह को लेकर सवाल चल रहे थे और ये सवाल तब और वजनी हो गए, जब वह पीठ की चोट के कारण दक्षइिण अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच नहीं खेला. इसके बाद से फैंस में भी उन्हें लेकर खासी नाराजगी थी.

Jasprit Bumrah complained of back pain during India's practice session on Tuesday. The BCCI Medical Team assessed him. He is ruled out of the first #INDvSA T20I.#TeamIndia

रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) के बाद बुमराह दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जो विश्वकप में नहीं खेल पाएंगे. जडेजा घुटने के ऑपरेशन से उबर रहे हैं.

