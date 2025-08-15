रोहित शर्मा इतने सफल कप्तान क्यों हैं? भुवनेश्वर कुमार के जवाब ने जीत लिया दिल

Bhuvneshwar Kumar Big Statement: भारतीय क्रिकेट टीम के वनडे कप्तान रोहित शर्मा की गिनती देश के सफलतम कप्तानों में की जाती है. कुछ लोगों का तो ये भी सवाल रहता है कि वह कैसे इतने सफल कप्तान बने? अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब टीम इंडिया से बाहर चल रहे अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने दिया है. 35 वर्षीय भुवी का मानना है कि 'हिटमैन' शर्मा मैच के दौरान अपने खिलाड़ियों का बखूबी इस्तेमाल करना जानता हैं.

महेंद्र के साथ हुई बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, 'वह एक परिपक्व कप्तान हैं जो अपने खिलाड़ियों का इस्तेमाल करना जानते हैं. वह हर खिलाड़ी की खूबियों को अच्छी तरह से समझते हैं और एक सामान्य दोस्त की तरह व्यवहार करते हैं.'

Bhuvneshwar Kumar - he is a mature captain who knows how to use his players. He understands each player's strengths and talks like a normal friend. (Talk with Mahendra). pic.twitter.com/6b0ERsgcP3 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 14, 2025

टेस्ट और टी20 को अलविदा कह चुके हैं रोहित

रोहित शर्मा टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल सीरीज से संन्यास ले चुके हैं. मगर वनडे प्रारूप में वह अब भी सक्रीय हैं. क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद है कि वह एशिया कप में भारतीय टीम की अगुवाई करते हुए एक बार फिर खिताब दिलाएंगे.

रोहित शर्मा ने सबसे पहले साल 2024 में टी20 प्रारूप को अलविदा कहा था. उन्होंने देश को टी20 ट्रॉफी दिलाते हुए क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप से दूरी बना ली. फाइनल मुकाबले के बाद उन्होंने कहा था, 'यह मेरा आखिरी गेम था.'

टी20 प्रारूप के बाद उन्होंने टेस्ट प्रारूप को भी अलविदा कह दिया है. सात मई 2025 को उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने चाहने वालों को यह जानकारी दी थी.

