75 करोड़ की नेटवर्थ, 4 बिजनेस में भुवनेश्वर कुमार की हिस्सेदारी, आज बेचें, तो होगी इतनी कमाई

करीब चार साल बाद टीम इंडिया में वापसी करने वाले पेसर भुवनेश्वर कुमार फिर से चर्चा में हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले अलग वजह से थे और अब दूसरी वजहों से हैं. सीरीज से पहले उनकी सीम, स्विंग और कमाल की बातें हो रही थीं, लेकिन तीन मैच बाद ही अब पंडित और पूर्व क्रिकेटर उनके करियर को लेकर तक कमेंट करने लग गए हैं. बहरहाल, भुवनेश्वर कुमार ने अपने करियर में अपने कई समकक्षों से कहीं ज्यादा हासिल किया है. फिर चाहे यह मैदान हो या मैदान के बाहर. इसकी वजह यह है कि जितनी सतर्कता से उन्होंने अपनी फिटनेस और गेंदों की धार को संभाला है, तो मैदान के बार बिजनेस और निवेश का भी सही तरह से ध्यान रखा है. बात भुवी के इन्हीं पहलुओं की करते हैं. जिन्होंने कई अलग-अलग बिजनेसों और स्टार्ट-अप में खासा निवेश किया हुआ है. और वह इनसे साल में क्रिकेट से इतर अच्छी कमाई करते हैं. चलिए जानिए कि भुवनेश्वर की कुल नेटवर्थ, सालाना कमाई कितनी है, उन्होंने कितने बिजनेस में निवेश किया हुआ है. कितनी हिस्सेदारी है और अगर वह आज अपने शेयर या हिस्सेदारी को बेचते हैं, तो उन्हें इससे कुल कितनी कमाई होगी.

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भुवनेश्वर कुमार की कुल नेटवर्थ

वर्तमान में भुवनेश्वर कुमार की कुल शुद्ध संपत्ति (नेटवर्थ) ₹70 करोड़ से ₹75 करोड़ (लगभग 9 मिलियन अमरीकी डॉलर) है. उनकी इस नेटवर्थ में अचल संपत्ति (रियल एस्टेट), इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के दीर्घकालिक अनुबंध, ब्रांड विज्ञापन शुल्क, व्यावसायिक इक्विटी आदि शामिल है. उनके पोर्टफोलियो में मेरठ के गंगा नगर स्थित बहु-करोड़ का पारिवारिक बंगला, नोएडा में स्थित एक विस्तृत फार्महाउस तथा सनराइजर्स हैदराबाद के प्रशिक्षण शिविरों के समय अधिग्रहित किया गया पुणे का एक प्रीमियम थ्री बीएचके फ्लैट शामिल है, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपये है.

भुवनेश्वर कुमार की गाड़ियां इसके अलावा उनके पास एक संतुलित लक्जरी वाहन बेड़ा है. इसमें ₹75 लाख मूल्य की BMW 530d M-Sport, लगभग ₹70-75 लाख की Audi Q5/Q3, ₹60-80 लाख की Mercedes-Benz GLC/C-Class, ₹50-55 लाख की Toyota Fortuner, तथा ₹26 लाख की Toyota Innova Crysta शामिल हैं

भुवनेश्वर कुमार की सालाना आय

इस मीडियम पेसर की सालना कमाई का मुख्य स्रोत पेशवेर क्रिकेट और व्यवसायिक साझेदारियां हैं. फिलहाल उनकी मासिक आय औसतन करीब ₹75 लाख के आस-पास है. आय का सबसे बड़ा और स्थिर स्रोत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) द्वारा मिल रही ₹10.75 करोड़ सालना रकम है. वहीं, भुवी के प्लेयर्जपॉट, क्लब महिंद्र, फ्रंटरो, एफबीएस इंडिया और डेनियल वेलिंगट जैसे बड़े ब्रांड्स का प्रतिनिधित्व करते हैं. यह एंडोर्समेंट पोर्टफोलियो उन्हें प्रतिवर्ष ₹5 करोड़ से ₹6 करोड़ की अतिरिक्त आय प्रदान करता है. इसके साथ ही, घरेलू स्तर पर उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (UPCA) के लिए खेलने पर मिलने वाली मैच फीस और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उपस्थिति से उनकी वार्षिक आय को अतिरिक्त संबल मिलता है.

आय का स्रोत अनुबंध आधार / ब्रांड विवरण अनुमानित वार्षिक आय IPL अनुबंध (आरसीबी) सालाना फीस ₹10.75 करोड़ ब्रांड एंडोर्समेंट ASICS, Playerzpot, Himalaya, Club Mahindra आदि ₹5.00 करोड़ – ₹6.00 करोड़ घरेलू क्रिकेट एवं पब्लिक अपीयरेंस मैच फीस (UPCA/बीसीसीआई) व कॉर्पोरेट अपीयरेंस शुल्क ₹0.75 करोड़ – ₹1.25 करोड़ समग्र वार्षिक आय सभी वाणिज्यिक व खेल स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹16.50 करोड़ – ₹18.00 करोड़



4.स्टार्टअप निवेश और स्पोर्ट्सटेक एक्सीलेटर मॉडल

भुवनेश्वर कुमार ने एक रणनीतिक और कम-जोखिम वाला स्टार्टअप दृष्टिकोण अपनाया है. उन्होंने सीधे तौर पर पूंजी लगाने के बजाय साझेदारी मॉडल को ज्यादा वरीयता दी है. उनकी सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टअप साझेदारी भारतीय प्रबंध संस्थान (IIM) लखनऊ के एंटरप्राइज इनक्यूबेशन सेंटर (IIML-EIC) और स्पोर्ट्स-मीडिया फर्म LegaXy के साथ है. इस त्रिपक्षीय सहयोग के अंतर्गत उन्होंने भारत का पहला समर्पित 'स्पोर्ट्सटेक, ई-स्पोर्ट्स एवं गेमिंग एक्सीलेटर'लॉन्च किया है. यह एक्सीलेटर प्रारंभिक और विकास-चरण के 10 चयनित स्पोर्ट्सटेक, फिटनेस-टेक, और ई-स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स के पहले कोहोर्ट को मेंटरशिप, तकनीक और वेंचर कैपिटल नेटवर्किंग प्रदान करता है. सीधी नकदी लगाने के बजाय भुवी इसमें अपनी ब्रांड वैल्यू, उद्योग नेटवर्क और मेंटरशिप के बदले इन उभरते हुए स्टार्टअप्स में रणनीतिक इक्विटी प्राप्त करते है.

5. भुवनेश्वर की व्यवसायिक हिस्सेदारी



शिवालिक एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड: क्षेत्रीय एफएंडबी विनिर्माण और अचल परिसंपत्तियों के आधार पर कंपनी का वर्तमान एंटरप्राइज वैल्यूएशन ₹10 करोड़ से ₹12 करोड़ के बीच आंका गया है. परिवार के नियंत्रण वाली इस कंपनी में उनकी व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष इक्विटी हिस्सेदारी (33% से 40%) का वर्तमान बिक्री मूल्य ₹3.50 करोड़ से ₹4.50 करोड़ होगा.

पिकल प्रॉस: M3M फाउंडेशन के सहयोग 50-कोर्ट्स के राष्ट्रव्यापी विस्तार और उभरते स्पोर्ट्स मार्केट को देखते हुए इस वेंचर का वर्तमान मूल्यांकन लगभग ₹12 करोड़ से ₹15 करोड़ है. इसमें उनके साथ ईशांत शर्मा, उमेश यादव समान साझीदार हैं. और शेयर हिस्सेदारी के आधार पर भुवनेश्वर की 33.3% हिस्सेदारी का आज का बिक्री मूल्य ₹4.00 करोड़ से ₹5.00 करोड़ के बीच होगा.

बीके क्रिकेट एकेडमी LLP: मेरठ स्थित भूमि, खेल अवसंरचना और ब्रांड अधिकारों का कुल परिसंपत्ति मूल्य लगभग ₹3 करोड़ है. इसमें उनकी बहुलांश हिस्सेदारी की वर्तमान बिक्री कीमत ₹2.00 करोड़ से ₹2.50 करोड़ आंकी गई है

IIM लखनऊ स्पोर्ट्सटेक एक्सीलेटर स्टेक: एक्सीलेटर कार्यक्रम के माध्यम से 10 चयनित स्पोर्ट्सटेक एवं ई-स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स में प्राप्त की गई सलाहकार इक्विटी और मेंटरशिप स्टेक का बाजार मूल्य वर्तमान में ₹2.50 करोड़ से ₹3.50 करोड़ के आसपास है.

बिजनेस / संस्था व्यवसाय क्षेत्र इक्विटी हिस्सेदारी (%) आज की तिथि में बिक्री का अनुमानित मूल्य शिवालिक एसोसिएट्स Pvt. Ltd. खाद्य एवं पेय (F&B) विनिर्माण 33% – 40% (पारिवारिक) ₹3.50 करोड़ – ₹4.50 करोड़ पिकल प्रॉस पिकल बॉल खेल 33.3% (सह-संस्थापक) ₹4.00 करोड़ – ₹5.00 करोड़ बीके क्रिकेट एकेडमी LLP क्रिकेट अकादमी 60% – 70% (प्रमुख भागीदार) ₹2.00 करोड़ – ₹2.50 करोड़ IIML EIC / LegaXy एक्सीलेटर स्पोर्ट्सटेक एवं ई-स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स एडवाइजरी / मेंटरशिप इक्विटी ₹2.50 करोड़ – ₹3.50 करोड़ कुल व्यावसायिक हिस्सेदारी बिकवाली समग्र व्यावसायिक इक्विटी पोर्टफोलियो ----------------- ₹12.00 करोड़ – ₹15.50 करोड़

यदि वे आज केवल अपने व्यावसायिक उद्यमों और स्टार्टअप्स की हिस्सेदारी बेचते हैं, तो उन्हें कुल ₹12.00 करोड़ से ₹15.50 करोड़ की नकद राशि प्राप्त होगी

संपूर्ण संपत्तियों और नेटवर्थ का लिक्विडेशन

यदि वे अपनी संपूर्ण नेटवर्थ को भुनाने का निर्णय लेते है, जिसमें उनकी सभी व्यावसायिक इक्विटी, मेरठ, नोएडा व पुणे की अचल संपत्ति (रियल एस्टेट), लग्जरी कार बेड़ा, म्यूचुअल फंड्स, शेयर और बैंक में जमा तरलता शामिल है, तो आज की बाजार दरों पर उन्हें कुल ₹70.00 करोड़ से ₹75.00 करोड़ का नकद भुगतान प्राप्त होगा.