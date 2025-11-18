विज्ञापन
IND vs SA: कोच गंभीर का मेगा प्लान, 26 साल के 'मिस्टर इंडिया' की मदद से दक्षिण अफ्रीका का स्पिन चक्रव्यू तोड़ेगा भारत

Who is Kaushik Maity Bowled Indian Players in Nets IND vs SA: बंगाल के लिए अब तक आठ लिस्ट ए और तीन टी20 मैच खेल चुके हैं

IND vs SA: कोच गंभीर का मेगा प्लान, 26 साल के 'मिस्टर इंडिया' की मदद से दक्षिण अफ्रीका का स्पिन चक्रव्यू तोड़ेगा भारत
IND vs SA 2nd Test At Guwahati
  • बंगाल के स्पिनर कौशिक मैती ने भारतीय नेट्स में ऑफ स्पिनर और बाएं हाथ के स्पिनर की भूमिका निभाई
  • मैती ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया और राजस्थान के लिए ट्रायल में हिस्सा लिया
  • मैती ने रवींद्र जडेजा से गेंदबाजी की लंबाई और गति बढ़ाने की सलाह प्राप्त की
Who is Kaushik Maity Bowled Indian Players in Nets IND vs SA: भारतीय बल्लेबाजों को ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर और बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज के खतरे से निपटने में मदद करने के लिए तैयार किए गए मैच सिमुलेशन में, मंगलवार को ईडन गार्डन्स में एक अप्रत्याशित खिलाड़ी सुर्खियों में आया. बंगाल के स्पिनर कौशिक मैती ने वैकल्पिक अभ्यास सत्र के दौरान दोनों भूमिकाओं को सहजता से निभाया. 26 वर्षीय मैती, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल का प्रतिनिधित्व किया है और आईपीएल फ्रैंचाइज़ी राजस्थान रॉयल्स के लिए ट्रायल में भी भाग लिया है और अपनी सहजता से अपनी शैली बदली - बाएं हाथ के बल्लेबाजों को ऑफ-ब्रेक और दाएं हाथ के बल्लेबाजों को बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी.

"यह मेरा भारतीय नेट्स पर पहला मौका था, हालांकि मैंने ईडन गार्डन्स में मैचों के दौरान विभिन्न फ्रैंचाइज़ी के आईपीएल नेट्स में गेंदबाजी की है. आज मैंने साई सुदर्शन, वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा और देवदत्त पडिक्कल को ऑफ-ब्रेक गेंदबाजी की. ध्रुव जुरेल को मैंने बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी की," मैती ने कहा, जो शीर्ष प्रथम श्रेणी क्लब कालीघाट के लिए खेलते हैं.

कोच गौतम या मोर्कल की ओर से कोई विशेष निर्देश नहीं

उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्य कोच गौतम गंभीर या गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल की ओर से कोई विशेष निर्देश नहीं थे. मैती ने अपनी स्वाभाविक विविधता और स्टॉक गेंदों पर भरोसा किया और शीर्ष स्तर के बल्लेबाजों के खिलाफ खेलने का यह दुर्लभ अवसर उन्हें बहुत पसंद आया.

बंगाल के लिए अब तक आठ लिस्ट ए और तीन टी20 मैच खेल चुके हैं मैती

बंगाल के लिए अब तक आठ लिस्ट ए और तीन टी20 मैच खेल चुके मैती ने कहा, "मैंने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि मैं क्या गेंदबाजी करना चाहता हूं और न तो भारतीय खिलाड़ियों और न ही कोचों ने मुझे किसी खास क्षेत्र में गेंदबाजी करने के लिए कहा. विश्व स्तरीय खिलाड़ियों के खिलाफ गेंदबाजी करना मेरे लिए सीखने का एक अनुभव था."

किसी भी अच्छे युवा स्पिनर के लिए आईपीएल अनुबंध हासिल करने की संभावना बहुत बड़ी होती है, और मैती जानते हैं कि अपने टी20 कौशल को निखारना ज़रूरी है. उन्होंने कहा कि मंगलवार जैसे सत्र बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं.

उन्होंने कहा, "जड्डू भाई (रवींद्र जडेजा) को गेंदबाजी करना और कुछ संदेह दूर करना एक सपने के सच होने जैसा था."

जडेजा की वह कौन सी खास सलाह थी जो उनके साथ रही?

मैती ने विस्तार से बताया, "जड्डू भाई ने मेरे खिलाफ बल्लेबाजी करने के बाद देखा कि मेरी स्वाभाविक लंबाई 4 से 5 मीटर के आसपास है. उन्होंने कहा कि मुझे अपनी लंबाई एक मीटर (6 से 7 मीटर) पीछे करनी होगी और तेजी से गेंद डालनी होगी, जिससे बल्लेबाजों को प्रतिक्रिया देने के लिए कम समय मिले."

India, South Africa, Gautam Gambhir, Kaushik Maity, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
