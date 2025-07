'वह एक खतरनाक खिलाड़ी है...', कौन है दुनिया का डेंजर बल्लेबाज? बेन स्टोक्स ने बताया

Ben Stokes Big Statement: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान बेन स्टोक्स भी ऋषभ पंत की बल्लेबाजी के दीवाने हैं. उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय विकेटकीपर खिलाड़ी की जमकर सराहना की थी. 34 वर्षीय ऑलराउंडर ने उस दौरान कहा था, 'भले ही वह (ऋषभ पंत) मेरे विपक्ष में हैं. मगर उन्हें खेलते हुए देखना मुझे पसंद है... जब आप उस तरह की प्रतिभा को आजाद छोड़ते हैं, तो जो कुछ पिछले सप्ताह हुआ, वही हो सकता है... वह एक खतरनाक खिलाड़ी हैं...मुझे उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखना पसंद है.'

ऋषभ पंत मौजूदा समय में हाथ और पैर में लगी चोट से जूझ रहे हैं. सीरीज का चौथा मुकाबला मैनचेस्टर में खेला जा रहा है. जहां चोटिल होने के बावजूद क्रीज पर उतरकर वह सुर्खियों में बने हुए हैं. हर कोई उनकी सराहना कर रहा है. लोगों का कहना है कि ऐसे बहुत ही कम खिलाड़ी होते हैं जो दर्द में होने के बावजूद ऐसा जज्बा दिखाते हैं.

