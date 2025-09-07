विज्ञापन
BCCI की हुई छप्पर फाड़ कमाई, 5 साल में बढ़ गए इतने हजार करोड़ रुपये, जानकर चौंक जाएंगे

BCCI's revenue soared by Rs 14627 crore since 2019, reaching Rs 20686 crore. रिपोर्ट के अनुसार, 2024 की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में पेश किए गए लेखा-जोखा में कहा गया है कि मानद सचिव ने सदस्यों को बताया कि 2019 से बीसीसीआई की नकद और बैंक में जमा राशि 6,059 करोड़ रुपये से बढ़कर 20,686 करोड़ रुपये हो गई है.

BCCI की हुई छप्पर फाड़ कमाई, 5 साल में बढ़ गए इतने हजार करोड़ रुपये, जानकर चौंक जाएंगे
BCCI's revenue
  • बीसीसीआई ने पिछले पांच वर्षों में अपने कोष में कुल चौदह हजार छह सौ सत्ताईस करोड़ रुपये जोड़े हैं.
  • बीसीसीआई का कुल बैंक बैलेंस वर्तमान में बीस हजार छह सौ छियासी करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.
  • 2019 में बीसीसीआई के सामान्य कोष की राशि तीन हजार नौ सौ छियासी करोड़ रुपये थी.
BCCI adds ₹14,627 crore to reserves since 2019: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के खजाने में पिछले पांच वर्षों में 14,627 करोड़ रुपये आए हैं और इनमें से 4,193 करोड़ रुपये पिछले वित्तीय वर्ष में ही आए। इस प्रकार बीसीसीआई का ‘‘बैंक बैलेंस'' 20,686 करोड़ रुपये हो गया है। एक रिपोर्ट से यह जानकारी मिली है. ‘क्रिकबज़' की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य इकाइयों को सभी बकाया राशि का भुगतान करने के बाद भी, सामान्य कोष में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई और 2019 में यह कोष 3,906 करोड़ रुपये का था, जो 2024 में बढ़कर लगभग दोगुना यानी 7,988 करोड़ रुपये हो गया है। ये आंकड़े राज्य एसोसिएशन के साथ साझा किए गए. 

इसमें कहा गया है कि 6,059 करोड़ रुपये तब थे जब राज्य क्रिकेट संघों को भुगतान नहीं किया गया था, जबकि 20,686 करोड़ रुपये राज्य क्रिकेट संघों का बकाया भुगतान करने के बाद हैं. 

2023-24 के लिए, बीसीसीआई ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1,200 करोड़ रुपये, प्लैटिनम जुबली बेनेवोलेंट फंड के लिए 350 करोड़ रुपये और क्रिकेट विकास के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए.

रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य संघों को 1,990.18 करोड़ रुपये मिले, जबकि चालू वर्ष के लिए 2,013.97 करोड़ रुपये का अनुमान है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि ये आंकड़े 28 सितंबर को बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक में औपचारिक रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे.

Board Of Control For Cricket In India, Asia Cup 2025, Cricket
