IND vs SA: कौन वापस करेगा भारत-द.अफ्रीका के बीच रद्द मैच के टिकट का पैसा? BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने तोड़ी चुप्पी

BCCI Secretary Break Silence on IND vs SA 4th T20I Ticket Price Refund: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चौथा T20I मैच बहुत ज़्यादा कोहरे और खराब विज़िबिलिटी की वजह से रद्द होने के बाद, BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) टिकट होल्डर्स को पूरा रिफंड दिलाने के लिए "काबिल अथॉरिटी" है. मैच रद्द होने से दर्शकों में निराशा फैल गई, जो अपने टिकट के रिफंड की उम्मीद कर रहे हैं. BCCI की रिफंड पॉलिसी के तहत, अगर कोई मैच एक भी बॉल फेंके जाने से पहले कैंसिल या रद्द हो जाता है, तो दर्शक रिफंड (फीस काटकर) के हकदार होते हैं. "यह स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकार क्षेत्र में आता है, जो UPCA है. तो, इस गेम को होस्ट करने वाला स्टेट UPCA है. तो, वे आपको इसके बारे में बता पाएंगे, और वे ही सही अथॉरिटी हैं.

सैकिया ने गुरुवार को IANS को बताया, "टिकटिंग में सब कुछ स्टेट एसोसिएशन करता है, क्योंकि BCCI उन्हें होस्टिंग राइट्स देता है और इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है और यह स्टेट एसोसिएशन के अधिकार क्षेत्र में आता है."

ऑन-फील्ड अंपायर के.एन. अनंथापद्मनाभन और रोहन पंडित के साथ-साथ रिज़र्व अंपायर जे.आर. मदनगोपाल के बार-बार इंस्पेक्शन का भी मनचाहा नतीजा नहीं निकला और आखिरकार रात 9.30 बजे गेम रद्द कर दिया गया. BRSABV इकाना क्रिकेट स्टेडियम में मैच रद्द होने की वजह से, भारत पांच मैचों की सीरीज़ में 2-1 से आगे है, और पांचवां और आखिरी गेम शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा.

चौथे T20I के रद्द होने से इस पर बहस फिर से शुरू हो गई है BCCI का सर्दियों के महीनों में इंटरनेशनल मैचों का शेड्यूल, खासकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज़ को फरवरी-मार्च में होने वाले मेन्स T20 वर्ल्ड कप से पहले ज़रूरी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है. दिसंबर में लखनऊ में पहली बार कोई T20I मैच हुआ था, और अब इसे बहुत ज़्यादा कोहरे की वजह से रद्द हुए भारत के पहले बड़े इंटरनेशनल मैच की मेज़बानी करने का अनचाहा मौका मिला है.

भारत के सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को बीच में मास्क पहने भी देखा गया, जो कोहरे की गंभीरता और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को दिखाता है, जो खतरनाक बना हुआ है. उत्तर भारत की सर्दियों में मैचों का शेड्यूल लंबे समय से एक विवादित मुद्दा रहा है, और सैकिया को लगा कि बुधवार का मैच लखनऊ में रद्द होना बस एक खास स्थिति थी.

“नहीं, यह सिर्फ़ मौसम की स्थिति है. आम तौर पर जनवरी के महीने में ऐसा मौसम होता है. इस बार यह काफी जल्दी है, नंबर एक, और नंबर दो, कुछ दिन पहले धर्मशाला में भी हमारा एक मैच था. धर्मशाला बहुत ठंडी जगह है. इसलिए आप कोहरे और बारिश का अंदाज़ा नहीं लगा सकते. आजकल क्रिकेट साल भर चलने वाला 12 लोगों का सालाना इवेंट है, और हमें मैच कराने ही होते हैं.

“जब हमने देखा कि जनवरी के महीने में उत्तर भारत में कोहरे से बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो हमने पहले ही अपने घरेलू क्रिकेट मैचों को रीस्ट्रक्चर कर लिया था. इसीलिए उत्तर भारत में रणजी ट्रॉफी मैचों के बीच बड़ा गैप है. अगर आप हमारा शेड्यूल देखें, तो हमने रणजी ट्रॉफी मैचों को दो हिस्सों में बांट दिया है. “जनवरी के पहले हिस्से में, हम पिछले साल से उत्तर भारत में कोई मैच शेड्यूल नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसे फॉलो करें. लखनऊ की यह घटना एक बहुत खराब मौसम की हालत है. उन्होंने बताया, "नॉर्थ इंडिया में हमारे तीन मैच थे - एक चंडीगढ़, धर्मशाला और एक लखनऊ में - सभी एक ही बिल्ड में हैं."

सैकिया ने यह भी उदाहरण दिया कि दिवाली के बाद नई दिल्ली पर स्मॉग के असर के बारे में पहले दी गई सलाह के कारण नेशनल कैपिटल को अक्टूबर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट होस्ट करना पड़ा, न कि पहले से तय साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का पहला मैच.

"अगर हमें कोई अंदाज़ा होता कि ऐसा कुछ होगा, तो आप नई दिल्ली में टेस्ट मैच को रीशेड्यूल करने या बदलने का उदाहरण ले सकते हैं. अगर आप वेस्ट इंडीज का मैच देखें, तो दूसरा टेस्ट नई दिल्ली में खेला गया था. असल में, दूसरा टेस्ट कोलकाता में होना था. "साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच असल में नई दिल्ली में होना था. लेकिन जब हमें दिवाली के बाद इस स्मॉग की स्थिति के बारे में पता चला, तो हमने कोलकाता और नई दिल्ली के मैच बदल दिए. लेकिन लखनऊ एक खास स्थिति है. इसका पहले से अंदाजा नहीं था, और मौसम की स्थिति में इस तरह का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता.

"मुझे नहीं लगता कि लखनऊ में हमेशा इस समय इस तरह का कोहरा होता है. उन्होंने कहा, “शायद जनवरी के पहले हिस्से में यह नॉर्मल हो, लेकिन हम अभी भी दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ़्ते में हैं. हमारे पास उस सिचुएशन में आने के लिए अभी भी 15 दिन का समय है. यह उन मुश्किल चीज़ों में से एक है जो हमने कल देखीं, और इसके लिए हम किसी भी तरह का रीशेड्यूल नहीं कर सकते.”