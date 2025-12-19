विज्ञापन

रोड ट्रिप के शौकीनों के लिए बेस्ट हैं ये 5 जगह, जहां ड्राइविंग में बर्फीले पहाड़ से लेकर समुद्र की लहरों तक उठा सकेंगे भरपूर मजा

Best Road Trips In India: कई लोग घूमने के लिए प्लेन या ट्रेन की जगह Road Trips करना पसंद करते हैं. अगर, आप भी रोड ट्रिप करना पसंद करते हैं, तो भारत की कुछ सड़कें आपके लिए परफेक्ट है.

बेस्ट रोड ट्रिप
Best Road Trips In India: आज के समय में घूमने का शौक हर किसी को होता है. हर कोई छुट्टियों में घूमने जाने की प्लानिंग करता है. कोई पहाड़ों पर जाना पसंद करता है तो कोई शांत जगह पर घूमना पसंद करता है. इन सब के अलावा कई लोग घूमने के लिए प्लेन या ट्रेन की जगह Road Trips करना पसंद करते हैं. अगर, आप भी रोड ट्रिप करना पसंद करते हैं, तो भारत की कुछ सड़कें आपके लिए परफेक्ट है. दरअसल, भारत में गाड़ी चलाना एक अनोखा अनुभव है, जो आपको धैर्य, निर्णय और समय की समझ सिखाता है. यहां की सड़कें कभी-कभी अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं, लेकिन यही उनकी खूबसूरती है. चलिए आपको बताते हैं भारत में कुछ ऐसे रोड ट्रिप, जहां आप ड्राइव‍िंग में बर्फीले पहाड़ से लेकर समुद्र की लहरों तक का भरपूर मजा उठा सकेंगे.

कोंकण कोस्ट रोड ट्रिप

महाराष्ट्र से गोवा 600 किमी की दूरी है. यह रोड ट्रिप आपको अरब सागर के किनारे ले जाता है, जहां की हरी-भरी पहाड़ियां और शांत समुद्र तट आपका मन मोह लेते हैं. मुंबई या पुणे से शुरू होकर यह सफर रत्नागिरी, कोल्हापुर, और सिंधुदुर्ग से होकर गुजरता है. इस ट्रिप में आपको 2 से 3 दिन लग सकते हैं.

मनाली से स्पीति वैली रोड ट्रिप

यह ट्रिप 430 किमी की है और इसमें 3-4 दिन लग सकते हैं. यह रोड ट्रिप आपको हिमालय की ऊंचाइयों में ले जाता है, जहां की सड़कें संकीर्ण और खतरनाक हो सकती हैं. मनाली से काजा तक का सफर आपको जिप्सा, सर्चू, और अन्य सुंदर स्थानों से होकर गुजरता है.

लेह लद्दाख सर्किट रोड ट्रिप

यह रोड ट्रिप आपको लद्दाख के हाई रेगिस्तान में ले जाता है, जहां की सड़कें विस्मयकारी और चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं. लेह से शुरू होकर यह सफर पांगोंग त्सो, खारदुंग ला, नुब्रा वैली, और श्योक रिवर रूट से होकर गुजरता है. यह ट्रिप 400 किमी की है और 4-5 दिन लगेंगे.

पश्चिमी घाट रोड ट्रिप

पुणे से बेलगाम की यह ट्रिप 300 किमी की है और इसमें 2 दिन लगेंगे. यह रोड ट्रिप आपको पश्चिमी घाट की हरी-भरी पहाड़ियों में ले जाता है, जहां की सड़कें घुमावदार और सुंदर हैं. पुणे से शुरू होकर यह सफर सतारा, पंचगनी और महाबलेश्वर से होकर गुजरता है.

जैसलमेर से जोधपुर रोड ट्रिप

रेगिस्तान में गाड़ी चलाने का अपना ही एक अलग अंदाज होता है. सड़क दूर तक फैली होती है, मोड़ कम होते जाते हैं और सन्नाटा गहराता चला जाता है. जैसलमेर और जोधपुर के बीच का यह रास्ता विशालता, धैर्य और परिप्रेक्ष्य का संगम है. सूर्योदय और सूर्यास्त इस यात्रा की पहचान है.

