'थोड़ी शर्म करो', लखनऊ में 'अत्यधिक कोहरे' से रद्द हुआ मैच तो भड़के फैंस, BCCI को लताड़ा

- भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच इकाना क्रिकेट स्टेडियम में कोहरे के कारण रद्द कर दिया गया था
- कोहरे की वजह से मैच के लिए निर्धारित समय पर टॉस भी नहीं हो सका और खेल शुरू नहीं हो पाया
- बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर अत्यधिक कोहरे को मैच रद्द करने का कारण बताया और सूचना जारी की
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला बीते बुधवार (17 दिसंबर 2025) को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था. मगर कोहरे की वजह से यह मैच पूरा नहीं हो सका. तय समयानुसार शाम साढ़े 6 बजे दोनों टीमों के कप्तानों को टॉस के लिए मैदान में आना था. मगर बार-बार निरीक्षण के बावजूद अंपायर्स को यहां के हालात खेलने के अनुरूप नहीं लगा. जिसके बाद उन्हें मजबूरी में सख्त कदम उठाना पड़ा और मैच को बिना कोई गेंद फेंके रद्द करना पड़ा.
आपको बता दें कि प्रोटियाज टीम के खिलाफ पूरी श्रृंखला के लिए न्यू चंडीगढ़, धर्मशाला, लखनऊ, रांची, रायपुर, विशाखापत्तनम, कटक, अहमदाबाद, गुवाहाटी और कोलकाता के मैदानों का चुनाव किया गया है. यह वह समय भी है जब लखनऊ, न्यू चंडीगढ़ और धर्मशाला जैसे शहरों में प्रदूषण का स्तर आमतौर पर सबसे खराब होता है.
चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले को जरूर आधिकारिक तौर पर 'अत्यधिक कोहरे' की वजह से रद्द किया गया है. मगर वास्तविकता यह है कि मैच के दौरान इकाना स्टेडियम को धुंध की एक मोटी परत ने घेर रखा था. जिससे दृश्यता बुरी तरह प्रभावित हुई थी.
मैच रद्द करते दौरान बीसीसीआई ने अपने आखिरी अपडेट में जानकारी साझा करते हुए कहा, 'अत्यधिक कोहरे के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाने वाला चौथा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला रद्द कर दिया गया है.'
बीसीसीआई के मैच रद्द घोषित करते ही फैंस बुरी तरह से निराश हो गए. कुछ क्रिकेट प्रेमियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से बीसीसीआई के लखनऊ में मैच आयोजित करने के फैसले पर सवाल उठाए भी उठाए हैं, जो कुछ इस प्रकार है-
@Vtxt21 नाम की फैन ने लिखा है, 'लखनऊ में मैच का आयोजन किसने किया?'
Who organised match in Lucknow ??— Veena Jain (@Vtxt21) December 17, 2025
Have some sh@me BCCI 🤡 #INDvsSA
pic.twitter.com/9CSgXzyhWx
@Adityakrsaha नाम के क्रिकेट प्रेमी ने लिखा है, 'बीसीसीआई को उम्मीद है कि क्रिकेटर यहां खेलेंगे.'
BCCI is expecting cricketers to play here. 🤡🤡 pic.twitter.com/cYkCrbWih9— Aditya Saha (@Adityakrsaha) December 17, 2025
Lucknow's fog didn't save anyone—BCCI's silence raised more questions than answers. pic.twitter.com/sznqpVT9T2— Arun Shukla🇮🇳 (@arun_shukla__) December 17, 2025
आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाला चौथा टी20 मुकाबला जरूर रद्द हो गया है. मगर भारतीय टीम 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है. सीरीज का शेष बचा आखिरी मुकाबला शुक्रवार (19 दिसंबर) को अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.
