विज्ञापन
विशेष लिंक

'थोड़ी शर्म करो', लखनऊ में 'अत्यधिक कोहरे' से रद्द हुआ मैच तो भड़के फैंस, BCCI को लताड़ा

चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले को जरूर आधिकारिक तौर पर 'अत्यधिक कोहरे' की वजह से रद्द किया गया है. मगर वास्तविकता यह है कि मैच के दौरान इकाना स्टेडियम को धुंध की एक मोटी परत ने घेर लिया था. जिससे दृश्यता बुरी तरह प्रभावित हुई थी.

Read Time: 3 mins
Share
'थोड़ी शर्म करो', लखनऊ में 'अत्यधिक कोहरे' से रद्द हुआ मैच तो भड़के फैंस, BCCI को लताड़ा
चौथे टी20 मुकाबले का एक दृश्य
  • भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20 मैच इकाना क्रिकेट स्टेडियम में कोहरे के कारण रद्द कर दिया गया था
  • कोहरे की वजह से मैच के लिए निर्धारित समय पर टॉस भी नहीं हो सका और खेल शुरू नहीं हो पाया
  • बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर अत्यधिक कोहरे को मैच रद्द करने का कारण बताया और सूचना जारी की
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी 5 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का चौथा मुकाबला बीते बुधवार (17 दिसंबर 2025) को इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था. मगर कोहरे की वजह से यह मैच पूरा नहीं हो सका. तय समयानुसार शाम साढ़े 6 बजे दोनों टीमों के कप्तानों को टॉस के लिए मैदान में आना था. मगर बार-बार निरीक्षण के बावजूद अंपायर्स को यहां के हालात खेलने के अनुरूप नहीं लगा. जिसके बाद उन्हें मजबूरी में सख्त कदम उठाना पड़ा और मैच को बिना कोई गेंद फेंके रद्द करना पड़ा.

आपको बता दें कि प्रोटियाज टीम के खिलाफ पूरी श्रृंखला के लिए न्यू चंडीगढ़, धर्मशाला, लखनऊ, रांची, रायपुर, विशाखापत्तनम, कटक, अहमदाबाद, गुवाहाटी और कोलकाता के मैदानों का चुनाव किया गया है. यह वह समय भी है जब लखनऊ, न्यू चंडीगढ़ और धर्मशाला जैसे शहरों में प्रदूषण का स्तर आमतौर पर सबसे खराब होता है.

चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले को जरूर आधिकारिक तौर पर 'अत्यधिक कोहरे' की वजह से रद्द किया गया है. मगर वास्तविकता यह है कि मैच के दौरान इकाना स्टेडियम को धुंध की एक मोटी परत ने घेर रखा था. जिससे दृश्यता बुरी तरह प्रभावित हुई थी.

मैच रद्द करते दौरान बीसीसीआई ने अपने आखिरी अपडेट में जानकारी साझा करते हुए कहा, 'अत्यधिक कोहरे के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाने वाला चौथा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला रद्द कर दिया गया है.'

बीसीसीआई के मैच रद्द घोषित करते ही फैंस बुरी तरह से निराश हो गए. कुछ क्रिकेट प्रेमियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से बीसीसीआई के लखनऊ में मैच आयोजित करने के फैसले पर सवाल उठाए भी उठाए हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

@Vtxt21 नाम की फैन ने लिखा है, 'लखनऊ में मैच का आयोजन किसने किया?'

@Adityakrsaha नाम के क्रिकेट प्रेमी ने लिखा है, 'बीसीसीआई को उम्मीद है कि क्रिकेटर यहां खेलेंगे.'

आपको बता दें कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाला चौथा टी20 मुकाबला जरूर रद्द हो गया है. मगर भारतीय टीम 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है. सीरीज का शेष बचा आखिरी मुकाबला शुक्रवार (19 दिसंबर) को अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.

यह भी पढ़ें- जो रूट के लिए टेस्ट में 'काल' बना यह ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज, बुमराह और स्टार्क का अनोखा रिकॉर्ड तोड़ा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, South Africa, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now