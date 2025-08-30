टी20 वर्ल्ड कप से पहले BCCI ने धोनी को दिया बड़ा ऑफर, लेकिन सामने हैं 'गंभीर' समस्या- रिपोर्ट

BCCI Offer mentor role to MS Dhoni: अगले साल टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन होना है और उससे पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीसीसीआई ने पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से टीम इंडिया के मेंटर की भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया गया है. पूर्व कप्तान ने टी20 विश्व कप 2021 के दौरान मुख्य कोच के रूप में रवि शास्त्री के कार्यकाल के दौरान सीमित समय के लिए इस भूमिका को निभाया था. रिपोर्ट में दावा है कि प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन धोनी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की संभावना नहीं है. खासकर जब गौतम गंभीर हेड कोच हैं.

क्रिकब्लॉगर के रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई के एक सूत्र ने दावा किया कि धोनी को एक बार फिर टीम इंडिया का मेंटर बनने की पेशकश की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि बोर्ड का मानना ​​है कि पूर्व कप्तान का मार्गदर्शन भारतीय क्रिकेटरों की अगली पीढ़ी को आकार देने में अहम भूमिका निभा सकता है. हालांकि, यह किसी से छुपा नहीं है कि गंभीर और धोनी के रिश्ते खट्टे-मीठे रहे हैं. ऐसे में धोनी के इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की संभावना नहीं है. बीसीसीआई सूत्र ने कहा,"धोनी को एक बार फिर मेंटरशिप ऑफर की गई है."

साल 2007 में भारतीय टीम को अपनी कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप का पहला खिताब दिलाने वाले महेंद्र सिंह धोनी को 2021 टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम का मेंटर बनाया गया था. हालांकि, तब टीम इंडिया सेमीफाइनल में जगह बनाने में नाकाम रही. टीम इंडिया पांच में से तीन मैच जीत पाई थी. ऑस्ट्रेलिया उस वर्ष टी20 विश्व कप का विजेता बनकर उभरा.

वहीं कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि धोनी आईपीएल 2026 के बाद संन्यास ले लेंगे. टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत में अब अधिक समय बचा नहीं है. और वर्ल्ड कप के एक महीने बाद ही आईपीएल का आयोयन होगा. हालांकि, विश्व कप से पहले अगर धोनी टीम इंडिया के मेंटर बनते हैं तो यह युवा टीम के लिए एक अतिरिक्त प्रोत्साहन होगा. लेकिन गंभीर के टीम इंडिया का सेटअप हिस्सा होने के चलते, इसकी होने की संभावना नहीं है, क्योंकि उनके और गंभीर के विचार शायद ही मेल खाएं.

