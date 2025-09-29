IND vs PAK Final: प्रेज़ेंटेशन सेरेमनी से पहले जबरदस्त ड्रामा...घंटे भर का इंतजार, भारत ने नकवी से एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार

India Refuse To Accept Asia Cup Trophy: दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर नौंवी बार एशियाई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया. जितना ही रोमांचक यह मुकाबला रहा, उतना ही धड़कने मैच के बाद बढ़ीं रहीं. मैच खत्म होने के एक घंटे से भी अधिक समय तक प्रेज़ेंटेशन सेरेमनी शुरू नहीं हुई थी. इस दौरान भारतीय खिलाड़ी को मैदान में रहे, जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में रहे. पाकिस्तानी खिलाड़ी काफी देर कर सेरेमनी के लिए नहीं आए और इसके चलते इसमें देरी हुई. वहीं जब सेरेमनी शुरु हुई तो तिलक वर्मा का मैन ऑफ द मैच दिया गया. इसके बाद पाकिस्तान टीम के सदस्यों को मोमेंटो दिया गया फिर पाकिस्तान कप्तान सलमान आगा ने बात की. प्लेयर ऑफ़ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा रहे और अवॉर्ड मिलने के बाद उन्होंने साइमन डोल से बात की. हालांकि, कहानी में असली ट्विस्ट इसके बाद आया, जब साइमन डोल ने बताया कि टीम इंडिया आज अपने अवॉर्ड और ट्रॉफी नहीं ले रही है.

भारत ने नहीं लिए अवॉर्ड और ट्रॉफी

साइमन डोल ने सेरेमनी के आखिरी में कहा,"मुझे एशियाई क्रिकेट परिषद द्वारा सूचित किया गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम आज रात अपने पुरस्कार एकत्र नहीं करेगी. इसलिए मैच के बाद की प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है." इसका मतलब था कि सूर्यकुमार यादव का कोई इंटरव्यू या ट्रॉफी हैंडओवर नहीं होगी.

इसलिए लिया गया फैसला...

वहीं न्यूज एजेंसी पीटीआई की मानें तो एशिया कप चैम्पियन भारतीय टीम ने एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के मंत्री मोहसिन नकवी से विजेता की ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया. भारत ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराकर नौवीं बार एशिया कप जीता है.

नकवी पुरस्कार वितरण समारोह शुरू होने से पहले एक तरफ खड़े थे और भारतीय खिलाड़ी 15 गज के भीतर खड़े थे. उन्होंने अपनी जगहों से हटने से इनकार कर दिया और समारोह में विलंब होता जा रहा है. समझा जाता है कि भारतीय टीम प्रबंधन ने पूछा कि विजेता की ट्रॉफी कौन देगा और एसीसी में आपस में बातचीत शुरू हो गई क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय टीम नकवी से ट्रॉफी लेना पसंद नहीं करेगी. नकवी के मंच पर आने के बाद दर्शकों से भारतीय प्रशंसकों ने 'भारत माता की जय' के नारे लगाने शुरू कर दिए.

घंटे भर कर बाहर नहीं आई पाकिस्तानी टीम

नकवी जैसे ही मंच पर आये, उन्हें बताया गया कि भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी नहीं लेगी और वह जबर्दस्ती करेंगे तो आधिकारिक विरोध दर्ज किया जायेगा. नकवी इंतजार करते रहे और अचानक आयोजकों में से कोई ट्रॉफी ड्रेसिंग रूम के भीतर ले गया. एक अन्य नाटकीय घटनाक्रम में पाकिस्तानी टीम मैच खत्म होने के एक घंटे बाद तक ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आई. सिर्फ पीसीबी अध्यक्ष नकवी अकेले खड़े होकर शर्मिंदगी झेलते रहे. करीब 55 मिनट बाद जब पाकिस्तानी टीम बाहर आई तो दर्शकों ने 'इंडिया इंडिया' के नारे लगाए.

फाइनल से पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी कि भारतीय खिलाड़ी जीतने पर नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे. नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और अपने देश के गृहमंत्री भी हैं और भारत विरोधी रवैये के लिये जाने जाते हैं. भारतीय टीम ने पाकिस्तान की ओर से किसी से भी हाथ नहीं मिलाने और मैदान से इतर कोई बातचीत नहीं करने की नीति अपनाई है.

नकवी ने पिछले दिनों एक्स पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वीडियो डाला था जिसमें वह विमान क्रैश होने का इशारा करते हुए गोल का जश्न मना रहे थे. पाकिस्तान के विवादित तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने भी भारत के खिलाफ 21 सितंबर को सुपर 4 मैच के दौरान यही भड़काऊ इशारा किया था जिसकी वजह से उन पर जुर्माना लगाया गया था.