'बोर्ड इस बारे में फैसला ले ', अश्विन का स्थायी टेस्ट सेंटर को लेकर बड़ा बयान, घरेलू फायदे के पहलू पर रोशनी

भारत उम्मीद के अनुसार आसानी से विंडीज के खिलाफ सीरीज जीत गया, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने एक अहम मुद्दा उठा दिया है

'बोर्ड इस बारे में फैसला ले ', अश्विन का स्थायी टेस्ट सेंटर को लेकर बड़ा बयान, घरेलू फायदे के पहलू पर रोशनी
दिग्गज भारतीय बॉलर अश्विन

टीम इंडिया ने मेहमान विंडीज को दूसरे टेस्ट के आखिरी दिन औपचारिकता पूरी करते हुए 7 विकेट से मात देकर सीरीज में मेहमानों का 2-0 से सफाया कर दिया. जैसी उम्मीद थी, ठीक वैसा ही हुआ और सीरीज एक तरफ ही साबित हुई, लेकिन दिग्गज रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने अलग ही सुर लगाया है. सक्रिय क्रिकेट के दिनों में ही लीजेंड का दर्जा हासिल करने वाले अश्विन ने घरेलू सीरीज के लिए स्तरीय सेंटर की मांग की है. उन्होंने कहा, 'मैच आवंटित करते समय स्टेडियम की भीड़ के अलावा खिलाड़ियों के लिए जगह विशेष की अनुकूलता आदि पहलुओं का भी ध्यान रखे जाने की जरूरत है. 

अश्विन ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, 'जहां तक भारत में टेस्ट आयोजन स्थल चुनने का सवाल है, तो सर्वश्रेष्ठ पिचों पर खेलने को लेकर किसी भी बात से कोई समझौता न किए जाने की जरूरत है. और मेजबान देश को ऐसी पिचों पर खेलकर घरेलू हालात को ज्यादा भुनाने की जरूरत है, जिन पर टीम खेलने की अभ्यस्त है.'

दिग्गज बॉलर ने कहा, 'टेस्ट सेंटर को लेकर स्टेडियम की भीड़ एकमात्र मुद्दा नहीं है. यहां हालात को लेकर खिलाड़ियों की अनुकूलता भी एक अहम बात है. अगर हम गुवाहाटी या रांची में टेस्ट मैच खेल रहे हैं, तो मैं इस स्थल को चुनने के खिलाफ नहीं हूं. लेकिन समस्या यह है कि भारत में हर पिच की पहचान अलग है. देश के पूर्वी हिस्से के भाग में कोई उछाल नहीं है. इस सूरत में यह बहुत ही साधारण मैच पिच हो जाती है.'

पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में खेलने का करार हासिल करने वाले अश्विन बोले, 'आप यह सुनिश्चित करें कि जो भी आप टेस्ट सेंटर चुनें, उसकी पिच सर्वश्रेष्ठ हो. कुछ आयोजन स्थल सिर्फ इसी वजह से ही बेहतर है क्योंकि यहां की पिच बेहतर हैं और टीम यहां के हालात से अभ्यस्त है. इसे घरेलू लाभ कहा जता है. और अगर यह नहीं होता, तो फिर ऐसा होता है कि आप भारत के नक्शे पर ही खेल रहे होते हो, लेकिन 'घर' जैसी बात नहीं होती'

 

