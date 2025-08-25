विज्ञापन
विशेष लिंक

ड्रीम11 के साथ नाता खत्म, अब नए टाइटल स्पॉन्सर की तलाश में BCCI

फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम11 के साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नाता खत्म हो गया है. जिसकी पुष्टि बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने की है.

Read Time: 2 mins
Share
ड्रीम11 के साथ नाता खत्म, अब नए टाइटल स्पॉन्सर की तलाश में BCCI
Devajit Saikia
  • भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम11 के साथ अपने सभी संबंध समाप्त कर दिए हैं.
  • नए ऑनलाइन गेमिंग कानून के कारण बीसीसीआई के लिए ड्रीम11 या समान कंपनियों के साथ अनुबंध जारी रखना संभव नहीं है.
  • ड्रीम11 ने जुलाई 2023 में बायजू को हटाकर तीन साल के लिए भारतीय टीम का लीड स्पॉन्सर बनने का करार किया था.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

फैंटेसी स्पोर्ट्स कंपनी ड्रीम11 के साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नाता खत्म हो गया है. इसकी पुष्टि सोमवार को बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने की है. अब बीसीसीआई नए लीड स्पॉन्सर की तलाश पर विचार-विमर्श कर रहा है. देवजीत सैकिया ने आईएएनएस से कहा, 'नए कानून के तहत, बीसीसीआई के लिए ड्रीम11 या किसी अन्य समान गेमिंग कंपनी के साथ करार जारी रखना मुश्किल होगा. मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई अब ड्रीम11 के साथ करार जारी रख पाएगा. हम इस समय विकल्प पर विचार कर रहे हैं.'

9 सितंबर से यूएई में पुरुष टी20 एशिया कप की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें अब बहुत ही कम समय बचा है. यह पूछे जाने पर कि क्या बीसीसीआई भारतीय टीम के स्पॉन्सर के लिए जल्द ही एक नया टेंडर जारी करेगा, सैकिया ने कहा, 'हमने अभी तक कुछ भी तय नहीं किया है, लेकिन हमें अब एक विकल्प तलाशना होगा. ड्रीम11 के जाने से स्पॉन्सरशिप स्लॉट खाली हो जाएगा. इसलिए, हमें एक विकल्प की तलाश है. हमें इसके लिए क्या करना होगा और कैसे करना होगा, इस पर हम अभी विचार-विमर्श कर रहे हैं. नए कानून के तहत, ड्रीम11 अब हमारे साथ नहीं रहेगा.'

जुलाई 2023 में ड्रीम11 ने एडटेक कंपनी बायजू की जगह भारतीय क्रिकेट टीम के लीड स्पॉन्सर के रूप में तीन साल का करार किया था. यह करार 358 करोड़ रुपये में हुआ था. इंडियन प्रीमियर लीग में ड्रीम11 की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही. वीवो के हटने के बाद साल 2020 में यह लीड स्पॉन्सर था.

पिछले हफ्ते संसद के दोनों सदनों से ऑनलाइन गेमिंग (प्रमोशन और रेगुलेशन) विधेयक 2025 पारित होने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने के बाद, ड्रीम11 ने घोषणा करते हुए बताया कि उसने अपने प्लेटफॉर्म पर सभी पैसे आधारित ऑनलाइन गेमिंग प्रतियोगिताओं को निलंबित कर दिया है.

यह भी पढ़ें- '100 मीटर से ज्यादा...', क्रिकेट का रोमांच हो जाएगा दोगुना! अगर केविन पीटरसन की बात मान लेती है ICC

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com