BCCI ने चलाई कैची, यशस्वी जायसवाल समेत ये 5 खिलाड़ी एशिया कप के लिए नहीं जायेंगे दुबई!

Yashasvi Jaiswal Along with 5 Players Not Going to Dubai: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025 Stand by Players) के लिए चुने गए पांच स्टैंडबाय खिलाड़ियों यशस्वी जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग और ध्रुव जुरेल को मुख्य टीम के साथ दुबई नहीं भेजने का फैसला किया है. बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआ बताया कि कोई भी स्टैंडबाय खिलाड़ी टीम के साथ नेट बॉलर या बैकअप के रूप में यात्रा नहीं करेगा. ज़रूरत पड़ने पर इन्हें भारत से सीधे बुलाया जाएगा. इस फैसले के पीछे टीम प्रबंधन की नीति है कि टूर्नामेंट में कम खिलाड़ियों के साथ ही यात्रा की जाए. भारत ने इस बार 15 सदस्यीय टीम चुनी है, जबकि नियमों के अनुसार 17 खिलाड़ियों की अनुमति थी.

सलामी बल्लेबाजी के लिए टीम के पास पहले से ही शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन मौजूद हैं. ऐसे में जायसवाल को तभी बुलाया जाएगा जब कोई बल्लेबाज़ चोटिल होता है. इसी तरह प्रसिद्ध कृष्णा को भी केवल तेज़ गेंदबाज़ी विभाग में चोट की स्थिति में मौका मिल सकता है. भारत की टीम 4 सितंबर को दुबई पहुंचेगी और 5 सितंबर से आईसीसी अकादमी में अभ्यास शुरू करेगी. खिलाड़ी इस बार मुंबई में इकट्ठा नहीं होंगे, बल्कि सीधे अपने-अपने शहरों से दुबई रवाना होंगे.

भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ करेगा. इसके बाद 14 सितंबर को पाकिस्तान और 19 सितंबर को ओमान से भिड़ेगा. इसके बाद सुपर फ़ोर चरण खेला जाएगा. वर्तमान में टीम के कुछ खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में व्यस्त हैं. तेज़ गेंदबाज़ अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा दलीप ट्रॉफी क्वार्टर फ़ाइनल में उत्तर क्षेत्र के लिए खेल रहे हैं, जबकि स्पिनर कुलदीप यादव मध्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

भारत की 15 सदस्यीय टीम (एशिया कप 2025):

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह.