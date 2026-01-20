BCCI बदलेगी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम! A+ कैटेगरी होगी खत्म, रोहित-कोहली को मिलेगा ये ग्रेड- रिपोर्ट

BCCI Central Contracts Likely to Scrap A+ Grade: विराट कोहली और रोहित शर्मा अब सिर्फ भारत के लिए वनडे फॉर्मेट खेलते हैं. ऐसे में रह-रहकर अगले सालाना केंद्रीय अनुबंध में उनकी कैटेगरी को लेकर सवाल उठते रहे हैं. फिलहाल दोनों दिग्गज ए+ कैटेगरी में हैं और बोर्ड से वार्षिक 7 करोड़ का भुगतान पाते हैं. वहीं अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीसीसीआई इस ए+ कैटेगरी को ही खत्म करने जा रही है. साथ ही दोनों दिग्गजों को निचले ग्रेड में डाला जा सकता है.

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एक संशोधित केंद्रीय अनुबंध प्रणाली लागू करने जा रहा है. जिसके तहत ग्रेड ए+ श्रेणी को समाप्त कर दिया जाएगा. बीसीसीआई सूत्रों के अनुसार, यदि बोर्ड द्वारा नए मॉडल को मंजूरी मिल जाती है, तो टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा को ग्रेड बी में रखा जा सकता है.

अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने केंद्रीय अनुबंध संरचना में बदलाव का प्रस्ताव रखा है. समिति ने ए+ श्रेणी (7 करोड़ रुपये) को समाप्त करने और केवल तीन श्रेणियां - ए, बी और सी - रखने की सिफारिश की है. वित्तीय बदलावों और बीसीसीआई द्वारा इस नए मॉडल को मंजूरी देने के संबंध में अगली शीर्ष परिषद की बैठक में और स्पष्टता आने की उम्मीद है.

यदि प्रस्तावित मॉडल स्वीकृत हो जाता है, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो वर्तमान में केवल वनडे फॉर्मेट खेलते हैं, बी श्रेणी में रखा जा सकता है. बीसीसीआई केंद्रीय अनुबंध भारतीय क्रिकेटरों को दिए जाने वाले वार्षिक अनुबंध हैं, जिन्हें ए+, ए, बी और सी श्रेणियों में बांटा गया है. इनमें मैच फीस के अतिरिक्त पर्याप्त वार्षिक शुल्क (ए+ के लिए 7 करोड़ रुपये, ए के लिए 5 करोड़ रुपये, बी के लिए 3 करोड़ रुपये और सी के लिए 1 करोड़ रुपये) शामिल हैं.

अप्रैल 2025 में घोषित 2024-25 की सूची में रोहित, विराट, रविंद्र जडेजा और भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को ए+ श्रेणी में रखा गया है, जबकि मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, टीम इंडिया के पुरुष वनडे और टेस्ट कप्तान शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत को ग्रेड ए में रखा गया है.

भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, यशस्वी जयसवाल और श्रेयस अय्यर खुद को ग्रेड बी में हैं. जबकि ग्रेड सी में रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, रुतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई, वाशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार, संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रजत पाटीदार, ध्रुव जुरेल, सरफराज खान, नितीश कुमार रेड्डी, इशान किशन, अभिषेक शर्मा, आकाश दीप, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: U19 World Cup: किसके नाम है सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड, साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहास, टीम इंडिया को छोड़ा पीछे

यह भी पढ़ें: Video: हार के बाद फैंस ने लगाए गौतम गंभीर 'हाय-हाय' के नारे, विराट कोहली का रिएक्शन हुआ वायरल